Theo thông từ báo VietNamPlus, vị Công tôn nữ cuối cùng làm gối tựa cung đình Huế - bà Công Tôn Nữ Trí Huệ đã qua đời tối ngày 24/3 lúc 21 giờ 35 phút, thọ 101 tuổi. Thông tin được gia đình xác nhận.

Người bà vô vàn kính yêu của chúng ta: Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ, đã từ trần vào lúc 21h35, ngày thứ 6 24/03/2023 (nhằm ngày 3/2 âm lịch năm Quý Mão).

Hưởng đại thọ: 101 tuổi

Linh cữu được quàn tại tư gia: xóm 8, thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

An táng tại: Nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế

Chi tiết chương trình tang lễ gia đình xin kính báo trong tối nay để các bạn được rõ và nguyện cầu cho mệ.

Anh La Quốc Bảo, một học trò trẻ tuổi nhớ lại lần cuối đến thăm "mệ" Trí Huệ khi bà đang trong cơn bạo bệnh. Hôm đó là 21/3, bà Trí Huệ không còn sức cầm tay Quốc Bảo, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhận ra người học trò trẻ và cười với anh.

Bà Tôn Nữ Trí Huệ - người cung nữ được xem là cuối cùng còn biết đến nghề may gối trái dụ - Ảnh: VietNamPlus

"Nhiều lần, mệ cố gắng nắm tay và thều thào 'Tui cảm ơn, cảm ơn lắm.' Không rõ mệ cảm ơn vì điều gì, nhưng tôi mới là người phải cảm ơn mệ vì đã cho tôi được đồng hành trên chuyến xe về miền ký ức," anh La Quốc Bảo chia sẻ khi nhớ về những khi được bà kể chuyện cung đình xưa cho nghe.

Cuối tháng 11/2022, Quốc Bảo tìm đến "mệ" Trí Huệ để tìm hiểu cho một dự án về nghệ thuật triều Nguyễn. Nghe "mệ" Trí Huệ kể về những ngày ở Đại Nội, Quốc Bảo cảm thấy bà giống một người phụ nữ cả đời lam lũ, chứ không coi mình từng là con vua, cháu chúa.

Ở cái tuổi hơn 100, ít ai hình dung được, Mệ Trí Huệ vẫn cặm cụi chỉ bảo, truyền dạy cho con cháu nghề may gối trái dụ - loại gối tựa cung đình xưa. Chính nhờ những nỗ lực gìn giữ, bảo tồn ấy mà những chiếc gối đầy màu sắc đã đi theo mệ suốt chiều dài lịch sử và còn tồn tại cho đến tận hôm nay.

Ở cái tuổi hơn 100, ít ai hình dung được, Mệ Trí Huệ vẫn cặm cụi chỉ bảo, truyền dạy cho con cháu nghề may gối trái dụ - loại gối tựa cung đình xưa - Ảnh: VTV

Theo thông tin VTV NEWS, bà Tôn Nữ Trí Huệ, Xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế từng chia sẻ: Tôi biết nghề may gối từ thời vua Bảo Đại. Gối ở trong Lăng hay gối ở trong Nội tôi may từ thời đó. Tôi tiếc nên mới bày cho con, vừa để giữ nghề truyền thống vừa có nghề để làm".

Con gái của bà - cô Bùi Thị Ngọc Điểm - từng chia sẻ mẹ mình đã có nửa đời người gắn với chiếc gối cung đình. Vì vậy, "mệ" luôn mong ước dạy nghề làm gối trái dựa cho nhiều người, dù miễn phí cũng dạy, bởi sợ khi bản thân qua đời sẽ không còn ai làm việc này.

Để thực hiện di nguyện ấy, gia đình cũng cho biết sẽ sẵn sàng giúp đỡ để gìn giữ và phát huy nghề cho bất cứ ai trên khắp cả nước. Đã có nhiều bạn trẻ từ nhiều tỉnh thành tìm đến bà Công Tôn Nữ Trí Huệ và thực hiện nhiều dự án nối dài di sản văn hóa liên qua