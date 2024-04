Dựa vào báo cáo ngày 9/4, lãnh đạo Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, sự việc xảy ra vào chiều 27/3. Đến ngày 29/3, nhà trường mới phát hiện vụ việc trên do học sinh trường cung cấp clip.

Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm mời các em học sinh và phụ huynh học sinh có liên quan để nắm thông tin sự việc. Cụ thể, vào khoảng thời gian giải lao tiết 1 buổi chiều 27/3, em H.N.N, học sinh lớp 8A4 có hẹn gặp em P.N.L.T, học sinh lớp 8A5 tại nhà vệ sinh trường để nói chuyện vì em P.N.L.T có nói em H.N.N là “đẹp mà chảnh”.

Sau khi cãi nhau, do thiếu kiềm chế, hai em đã xô xát và đánh nhau. Tại thời điểm đó, có 2 học sinh khác cũng có mặt là T.H.A.N lớp 8A3 và Đ.L.H.N lớp 8A3. Em T.H.A.N đã quay clip sự việc trên điện thoại của cá nhân và sau đó có gửi cho nhóm bạn của H.N.N và Đ.L.H.N xem.