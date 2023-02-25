Khởi tố 1 thầy giáo 52 tuổi vì có hành vi sàm sỡ học sinh

Đời sống 25/02/2023 16:39

Ông Nguyễn Văn Hữu Nam, 52 tuổi, giáo viên trường tiểu học Bồng Khê ở huyện Con Cuông, bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ nữ sinh tại trường.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25-2, tin từ UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu Nam (52 tuổi, giáo viên một trường tiều học trong huyện) về tội dâm ô trẻ em.

Khởi tố 1 thầy giáo 52 tuổi vì có hành vi sàm sỡ học sinh - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Văn Hữu Nam (Ảnh: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh)

Như PLO đã đưa tin, ngày 17-2, một nữ sinh lớp 5 của Trường tiểu học về đến nhà đã bật khóc, kể với phụ huynh là bị một thầy giáo “đụng chạm” vào người. Phụ huynh đã “tố” thầy Hữu Nam lên nhà trường và chính quyền địa phương.

Sau đó, một số em học sinh của trường này cũng phản ánh là từng bị thầy Hữu Nam “đụng chạm” vào người nhưng không dám nói sự việc với cô giáo và bố mẹ.

Nhận thấy sự việc phức tạp, UBND huyện Con Cuông yêu cầu công an làm rõ. Ông Nam cũng bị đình chỉ công tác để phối hợp với cơ quan chức năng.

Theo ông Lê Thanh An, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã báo cáo lên lãnh đạo huyện và cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Ngày 21-2, ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với thầy giáo Hữu Nam.

Tại cơ quan công an, Hữu Nam khai nhận bản thân đã nhiều lần đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm của các nữ học sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông báo cáo cụ thể và ổn định tâm lý, thăm hỏi động viên các em học sinh; đồng thời bố trí giáo viên khác giảng dạy để việc học của các em không bị gián đoạn.

Lãnh đạo xã Bồng Khê cho biết, hiện ít nhất 3 gia đình cùng phản ánh nghi con gái bị thầy Nam có hành vi "sàm sỡ".

Trường Bồng Khê đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có hơn 460 học sinh.

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