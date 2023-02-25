Hai anh em ruột đang điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan thì bất ngờ va chạm vào đuôi một xe tải khác khiến phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng, hai người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 25/2, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn Km 10 thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua hai xã Hương Phú (huyện Nam Đông) và xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc).

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, anh Hà Văn Nhu (SN 1983) và em trai Hà Văn Thứ (SN 1988) cùng điều khiển xe tải (chưa rõ biển số) lưu thông trên tuyến đường này theo chiều Bắc - Nam, khi đến vị trí trên thì tông vào đuôi xe tải đang đậu đỗ.

Vụ tông xe làm hai anh em ruột trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: H.D

Vụ tai nạn khiến anh Thứ bị đa chấn thương, anh Nhu bị gãy chân phải và được chuyển về Huế cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực này có nhiều sương mù.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: H.D

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

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