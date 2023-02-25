Đồng Nai: Bãi rác tự phát bốc cháy, hàng trăm hộ dân mất điện

Đời sống 25/02/2023 13:15

Sáng 25/2, hàng trăm hộ dân mất điện do ngọn lửa bén lên trụ điện ven đường khiến bãi rác tự phát cháy lớn trên đường.

 

Theo thông tin báo VOV, ngày 25/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi rác tự phát trên đường Phạm Văn Khoai, gần chợ Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến hàng trăm hộ dân mất điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h45 ngày 25/2, người dân phát hiện lửa bùng phát tại bãi rác tự phát dọc đường Phạm Văn Khoai (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà). Nơi xảy ra cháy là khu đất được vây tôn cao xung quanh, khói lửa bốc lên hàng chục mét khiến nguy cơ lan sang một số cửa hàng và nhà dân gần đó.

Đồng Nai: Bãi rác tự phát bốc cháy, hàng trăm hộ dân mất điện - Ảnh 1
Vụ cháy khiến hàng trăm hộ dân tại TP.Biên Hòa mất điện (Ảnh: V.P, Vietnam.net)

Tại hiện trường, khói lửa bốc cao hàng chục mét khiến một số cửa hàng và nhà dân bên cạnh bị uy hiếp. Thậm chí, ngọn lửa còn bén lên trụ điện ven đường khiến nhiều đường dây điện, dây cáp quang gặp sự cố.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 4 xe chuyên dụng, hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Đồng thời, Điện lực Biên Hoà (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) cũng có mặt phối hợp xử lý sự cố.

Đến hơn 9h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và 10h thì tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng hệ thống điện gặp sự cố, 217 hộ dân bị mất điện.

Hiện Điện lực Biên Hòa đang phối hợp các đơn vị chức năng xử lý, sớm khắc phục sự cố.

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