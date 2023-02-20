Gia Lai: Xô xát ở quán bida, nam sinh bị đâm thủng phổi

Đời sống 20/02/2023 20:30

Trong lúc chơi bida, nhóm của em P. (Gia Lai) đã mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Em P. bị một số đối tượng lao vào hành hung, dùng vật nhọn đâm gây thương tích nặng.

Theo thông tin báo Vietnam.net, hôm nay 20/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đã phẫu thuật cứu sống em L.Đ.P. (18 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) bị vật nhọn đâm thủng phổi. Em P. đang là học sinh lớp 12 ở Gia Lai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 19/2, em L.Đ.P (SN 2005) cùng nhóm bạn đến chơi bida tại một quán trên đường Trần Quang Khải (phường Diên Hồng, thành phố Pleiku).

Gia Lai: Xô xát ở quán bida, nam sinh bị đâm thủng phổi - Ảnh 1
Em P. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (Ảnh: LA)

Tại đây, nhóm của em L.Đ.P đã xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc xô xát, em P bị một thanh niên dùng vật nhọt đâm dẫn đến trọng thương.

Em L.Đ.P được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kịp thời.

Thông tin từ phía Bệnh viện cho hay, em P bị một vết đâm từ phía sau lưng thấu phổi, gây tràn dịch màng phổi và bị đa chấn thương. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe em P dần ổn định.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an TP Pleiku tiến hành điều tra làm rõ.

 

 

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