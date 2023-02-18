Tài xế dùng băng dính ‘hô biến’ biển số xe bị phạt nặng

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã xử phạt tài xế T.M.K., khi người này sử dụng băng dính làm thay đổi biển số xe.

Theo nguồn tin báo Nhân Dân, sáng 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tiến hành xử phạt tài xế sử dụng băng dính làm thay đổi biển số xe. Theo đó, tài xế T.M.K. (SN 1993, trú tại Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên) đã sử dụng băng dính đen để “hô biến” biển số ô tô 78A- 088.58 thành 78A- 888.68.

Theo đó, tài xế T.M.K. (sinh năm 1993, trú tại Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên) đã sử dụng băng dính đen để “hô biến” biển số ô-tô 78A-088.58 thành 78A-888.68.

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo V.news (Truyền hình Thông tấn), làm việc với cơ quan công an, tài xế T.M.K. cho biết, mục đích sửa biển số ô tô của mình nhằm né tránh bị xử phạt. Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt với hành vi điều khiển xe dán thêm, làm thay đổi biển số với tài xế K. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt 5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt với hành vi điều khiển xe dán thêm, làm thay đổi biển số với tài xế K. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, trên địa bàn cả nước, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng liên tục phát hiện, xử lý các tài xế có hành vi che, sửa biển kiểm soát để né tránh phạt nguội.

Gần đây nhất, ngày 3/2, Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã xử phạt tài xế Đ.C.D. (sinh năm 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) 5 triệu đồng với hành vi tương tự.

Tài xế D. đã dùng băng dính che biển số ô-tô 30G-657.XX rồi lưu thông trên quốc lộ 1B (thuộc địa phận Hà Nội).

Cảnh tượng kinh hãi trên gác xép phòng trọ của nam thanh niên tử vong bất thường Ngày 17/2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một thanh niên tử vong nhiều ngày tại phòng trọ.

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