Tài xế dùng băng dính ‘hô biến’ biển số xe bị phạt nặng

Đời sống 18/02/2023 14:30

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã xử phạt tài xế T.M.K., khi người này sử dụng băng dính làm thay đổi biển số xe.

 

Theo nguồn tin báo Nhân Dân, sáng 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tiến hành xử phạt tài xế sử dụng băng dính làm thay đổi biển số xe. Theo đó, tài xế T.M.K. (SN 1993, trú tại Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên) đã sử dụng băng dính đen để “hô biến” biển số ô tô 78A- 088.58 thành 78A- 888.68.

Theo đó, tài xế T.M.K. (sinh năm 1993, trú tại Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên) đã sử dụng băng dính đen để “hô biến” biển số ô-tô 78A-088.58 thành 78A-888.68.

Tài xế dùng băng dính ‘hô biến’ biển số xe bị phạt nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo V.news (Truyền hình Thông tấn), làm việc với cơ quan công an, tài xế T.M.K. cho biết, mục đích sửa biển số ô tô của mình nhằm né tránh bị xử phạt. Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt với hành vi điều khiển xe dán thêm, làm thay đổi biển số với tài xế K. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt 5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt với hành vi điều khiển xe dán thêm, làm thay đổi biển số với tài xế K. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, trên địa bàn cả nước, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng liên tục phát hiện, xử lý các tài xế có hành vi che, sửa biển kiểm soát để né tránh phạt nguội.

Gần đây nhất, ngày 3/2, Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã xử phạt tài xế Đ.C.D. (sinh năm 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) 5 triệu đồng với hành vi tương tự.

Tài xế D. đã dùng băng dính che biển số ô-tô 30G-657.XX rồi lưu thông trên quốc lộ 1B (thuộc địa phận Hà Nội).

Cảnh tượng kinh hãi trên gác xép phòng trọ của nam thanh niên tử vong bất thường

Cảnh tượng kinh hãi trên gác xép phòng trọ của nam thanh niên tử vong bất thường

Ngày 17/2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một thanh niên tử vong nhiều ngày tại phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin mới cập nhật tin cập nhật

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 36 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong