Ngày 17/2, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một thanh niên tử vong nhiều ngày tại phòng trọ.
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Theo thông tin của báo VOV, tại một phòng trọ trên đường Yên Thế, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, người dân phát hiện mùi hôi bất thường.
Nghi ngờ chuyện chẳng lành, một số người tới gọi cửa phòng anh N. (sinh năm 1999, quê Sóc Trăng) nhưng không thấy trả lời.
Khi phá cửa vào, người dân tá hoả thấy anh N. đã tử vong trên gác, cơ thể đã chuyển sang giai đoạn phân hủy.
Một số người dân cho biết, N. thuê phòng trọ nằm trên đường Yên Thế, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. hoảng 3-4 ngày gần đây không thấy người thanh niên này ra khỏi phòng trọ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.