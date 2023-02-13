Công an mời làm việc tài xế xe Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào tài xế khác

Đời sống 13/02/2023 20:30

Đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã gửi giấy mời 2 chủ xe tới làm việc, đồng thời xác minh người điều khiển xe Porsche có hành vi chặn ô tô khác trên vành đai 3 (Hà Nội).

 

Theo thông tin báo VTC.News, ngày 13/2, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng xác minh vụ việc tài xế ô tô Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào xe Hyundai trên đường Vành đai 3.

"Chúng tôi đã xác minh chủ xe và gửi giấy mời họ tới làm việc. Trong sáng nay, cán bộ Đội CSGT số 6 đã làm việc với công an phường - nơi có 2 chủ xe này", đại diện Đội CSGT số 6 thông tin thêm.

Vị đại diện này cũng nói thêm việc xác minh gặp nhiều khó khăn do các xe đăng ký lần đầu cách đây hơn 10 năm. Sau khi xác minh được chủ xe, cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính tài xế điều khiển 2 chiếc xe trong clip xôn xao trên mạng. Từ đó, Đội CSGT số 6 sẽ ra quyết định xử phạt với tài xế vi phạm.

Công an mời làm việc tài xế xe Porsche chặn đầu, nhổ nước bọt vào tài xế khác - Ảnh 1
Tài xế xe Porsche liên tục chửi bới tài xế xe Hyundai trên đường Vành đai 3 trên cao.

Đại diện Đội CSGT số 6 cũng cho biết thêm, CSGT đã liên hệ với người ghi lại clip nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau khi xác minh được chủ xe Porsche, cơ quan chức năng sẽ làm rõ bản chất sự việc và ra quyết định xử lý cụ thể.

Trước đó, tối 11/2, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Porsche chặn đầu xe đang di chuyển cùng chiều để chửi bới và nhổ nước bọt được chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc đã gây ùn tắc cho tuyến đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Linh Đàm (Hà Nội).

Theo hình ảnh trong clip, tài xế ô tô Porsche mang biển kiểm soát Hà Nội đã chặn xe ngang đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Mễ Trì, Nam Từ Liêm), ngăn ô tô nhãn hiệu Hyundai biển số 29A- 606.XX.

Sau khi hai xe dừng lại, tài xế ô tô Porsche liên tục đòi tài xế xe Hyundai mở cửa và chửi bới. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, nam tài xế ô tô Porsche nhổ nước bọt vào bên trong xe này.

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