Số tiền "cực khủng" trong chiếc túi hàng hiệu bỏ quên tại sân bay Nội Bài đã được nhận lại

Đời sống 13/02/2023 18:00

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, anh Nguyễn Đức Tuệ - nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội đã nhìn thấy một chiếc túi màu đen, hiệu Tommy Hilfiger để quên trên sàn, cạnh băng chuyền số 2.

 

Theo thông tin từ báo Vietnam.net, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho hay, khoảng 12h10 ngày 13/02/2023, tại khu vực hạn chế đến, sảnh B, Nhà ga hành khách T1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, anh Nguyễn Đức Tuệ - nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội phát hiện một chiếc túi màu đen, hiệu Tommy Hilfiger để quên trên sàn, cạnh băng chuyền số 2.

Ngay lập tức anh Tuệ đã báo cho cán bộ trực Đội và triển khai kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu an ninh và lập biên bản kiểm tra theo quy định.

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Số tiền gần 1,2 tỷ đồng được nhân viên an ninh nhặt được tại sân bay Nội Bài  (Ảnh: HKQT Nội Bài) 

Sau khi kiểm tra, chiếc túi có chứa 2.390 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ (tương đương 1,195 tỷ đồng) và một số đồ dùng cá nhân khác. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, anh Trần Văn A. kết nối và được hỗ trợ nhận lại tài sản trong niềm vui khôn tả.

Số tiền 'cực khủng' trong chiếc túi hàng hiệu bỏ quên tại sân bay Nội Bài đã được nhận lại - Ảnh 2
Anh Nguyễn Đức Tuệ và Đội trưởng Vũ Văn Diễn trao lại chiếc túi cho anh Trần Văn A và người nhà ngày 13/2/2023

Tính từ đầu năm 2023, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được và trao trả trực tiếp cho 39 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản tại Cảng (trong đó 28 trường hợp quên tại khu vực công cộng, 06 trường hợp tại khu vực hạn chế, cách ly, 05 trường hợp khách bỏ quên tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh).

Tính trên toàn Cảng, từ số liệu của Phòng hành lý thất lạc – Cảng HKQT Nội Bài, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Hành lý thất lạc đã trao trả 353 trường hợp khách bỏ quên hành lý, tài sản tại Cảng.

 

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