"Thấy hoàn cảnh gia đình có 2 người tử nạn quá thương tâm, các y bác sĩ nỗ lực cứu người bị thương, chia sẻ, động viên tinh thần", bà Nhung chia sẻ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 13/2, bà Đinh Thị Ái Nhung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Kon Tum - cho biết, hai nạn nhân là mẹ con trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đèo Lò Xo vào đêm qua bị thương nhẹ, sáng nay đã được xuất viện về quê nhà Quảng Ngãi.

"Nhìn hoàn cảnh gia đình đang hạnh phúc như vậy mà bất ngờ xảy ra tai nạn thương tâm khiến 2 bố con mất đi, chúng tôi ai thấy cũng xót xa. Chúng tôi làm hết sức mình để mong giúp đỡ gia đình vượt qua sự mất mát to lớn này", anh Kiếm chia sẻ.

Anh Trương Thừa Kiếm, đại diện CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei đã cùng với thành viên, người dân trên địa bàn kêu gọi nhằm hỗ trợ thêm chi phí, hỗ trợ gia đình đưa thi thể 2 bố con về an táng ở quê nhà.

Anh Hoàng (áo đỏ), thành viên trong đội SOS Lò Xo, cùng người dân cắt bỏ phần khung xe ô tô nhằm đưa 2 bố con ra ngoài - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh Ngô Quang Quyết, thành viên Đội SOS đèo Lò Xo, cho biết ngay khi nghe tin vụ tai nạn xảy ra, đội đã lập tức đến hiện trường. Lúc này, anh Long, một người dân nhà ở ngay sát hiện trường, đang cùng với Đội cảnh sát giao thông đèo Lò Xo phá cánh cửa sau để cứu hai mẹ con từ trong chiếc xe ô tô ra.

"Mọi người chung tay đỡ 2 mẹ con từ băng ghế phía sau ra khỏi xe. Vì ngồi sau nên 2 mẹ chỉ bị thương nhẹ và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Hai bố con ngồi trước nên bị nặng và kẹt luôn trong cabin", anh Quyết kể lại.

Tương tự, anh Đinh Văn Hoàng là thành viên trong Đội SOS Lò Xo cũng vượt hơn 20km đường đèo để đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn.

Anh Hoàng cho biết: "Khi tôi đến hiện trường, 2 mẹ con đã được đưa ra ngoài. Bố và con trai ngồi ghế đầu nên bị kẹt trong cabin xe. Tôi cùng lực lượng cảnh sát giao thông phải sử dụng kìm trọng lực và các thiết bị hỗ trợ để tháo phần mái xe ô tô đưa thi thể ra ngoài. Vì xe bị đè bẹp nên việc cứu hộ cũng trở nên khó khăn hơn".

Chiếc xe 5 chỗ biển số tỉnh Hải Dương bị đè bẹp, thi thể 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiếc xe tải bị lật nghiêng tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 18h ngày 12/2, xe ô tô tải biển số 29H-723.79 do ông Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, trú tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, chạy từ hướng Quảng Nam đi Kon Tum. Tuy nhiên, đến khu vực cầu Đăk Pô Kô (trên đèo Lò Xo) khi vào khúc cua, xe này bị nghiêng, đổ đè lên xe ô tô con biển số 34A-186.45 chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong một gia đình đi trên xe ô tô con 34A-186.45 thương vong. Các nạn nhân gồm anh Ng.V.T. (37 tuổi) và con trai Ng.M.T. (18 tuổi) tử vong tại chỗ; 2 người bị thương là chị Nguyễn Thị Thanh K. (vợ anh T., 35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh P. (2 tuổi).