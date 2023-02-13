Trong lúc đi tuần tra, lực lượng công an phát hiện bé gái 13 tuổi nhảy sông tự tử nên kịp thời cứu sống.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 13/2, đại diện Công an xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống một bé gái nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa phận xã Bạch Đằng vào đêm 12/2.

Cụ thể, đêm 12/2, Đại uý Kiều Xuân Anh - Phó trưởng Công an xã Bạch Đằng dẫn đầu Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực cầu Bạch Đằng, Tổ tuần tra phát hiện bé gái P.T.H (13 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên) nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai.

Công an xã Bạch Đằng đưa cháu bé vào bờ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, vào ngày 6/1/2023 bé gái đã nhảy sông và được cứu sống - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thấy nạn nhân đang vùng vẫy, chới với dưới dòng nước, đại uý Anh đã tổ chức lực lượng và nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ (chiếc ghe) cùng người dân tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. Bé H đã được đưa lên bờ, sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu.

Sức khỏe của em H. đã ổn định - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đại diện Công an xã Bạch Đằng, sức khoẻ của bé gái hiện nay đã ổn định. Công an xã Bạch Đằng đang tiến hành làm việc với người thân của H.

Trước đó vào ngày 6/1, bé H cũng đã gieo mình xuống sông Đồng Nai và may mắn được Công an phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên) cứu sống.

TheoH. tâm sự thì nguyên nhân tự tử là do em buồn chuyện gia đình.

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