Chiếc xe bán tải bất ngờ đâm đổ lan can cầu Ka Long (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) rồi rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 13/2, lãnh đạo UBND phường Hoà Lạc (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng nay trên địa bàn khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 0h40 cùng ngày, xe bán tải BKS 29C.994.xx chạy từ hướng phường Ka Long về đường Trần Phú (phường Hoà Lạc, TP Móng Cái), khi đi gần hết cầu Ka Long thì lao xuống dưới, lật ngửa. Trên xe lúc này có 3 người gồm 2 nam và 1 nữ.

Chiếc ô tô tải BKS 29C-99461 chở theo 3 người đi từ hướng Ka Long sang Hòa Lạc, TP Móng Cái bất ngờ chuyển hướng đâm sập lan can cầu Ka Long - Ảnh: Báo Tiền Phong Vụ tai nạn khiến chiếc xe rơi từ thành cầu xuống sông Ka Long cao khoảng 20m - Ảnh: Báo Tiền Phong Khi bị rơi, chiếc xe bị lật ngửa - Ảnh: VTC News Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Vụ tai nạn khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, sau khi khẩn trương điều tra tại hiện trường, xe ô tô con nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng, loại 5 chỗ, biển số 29C- 994.61 do anh Phạm Tuấn Anh (SN 1987, thường trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) điều khiển chở trên xe là anh Trương Xuân Thanh (SN 1991, trú tại thôn 5, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tại khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đi theo hướng từ bưu điện TP Móng Cái về phía Ka Long tự mất lái lao ra bên ngoài hành lang đường bộ phía bên trái theo chiều đi.

Sau đó, chiếc xe ô tô này tiếp tục đâm đổ lan can thành cầu và rơi xuống sông Ka Long trong tư thế lật ngửa. Hậu quả, anh Trương Xuân Thanh và chị Nguyễn Thị Hoa tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Anh Phạm Tuấn Anh bị thương, hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Xe ô tô BKS 29C-994.61 bị hư hỏng nặng; lan can thành cầu Ka Long bị hư hỏng 6,6 mét. Sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. "Căn cứ tài liệu khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu là do lái xe điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Hiện tại vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương điều tra làm rõ", cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cho biết.

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