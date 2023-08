Con tàu bất ngờ bốc cháy khi đang đánh cá trên biển, 10 thuyền viên nhanh chóng rời tàu và trôi dạt trên biển hàng chục giờ đồng hồ trước khi được cứu.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào sáng ngày 13/2, trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, một lãnh đạo xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, 10 thuyền viên sẽ được đưa trở về đất liền sau thời gian được sơ cứu vì trôi dạt trên biển khoảng 26 tiếng đồng hồ do khi tàu cá bị cháy.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 11/2, tàu đánh cá của anh Hồ Văn Hoàng (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu), đang đánh bắt ngoài khơi thì bất ngờ xuất hiện đám cháy. Lửa xuất phát từ khoang máy và nhanh chóng lan rộng cả thân tàu.

Thời điểm này trên tàu có 10 thuyền viên. Do tàu ở ngoài khơi xa, ngọn lửa lớn và không có lực lượng ứng cứu kịp thời nên không thể khống chế được đám cháy.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong tình thế cấp bách, 10 thuyền viên làm việc trên tàu đã nhanh chóng dùng các dụng cụ nhảy xuống và trôi dạt trên biển hàng chục giờ đồng hồ. May mắn, một tàu đánh cá của ngư dân đã phát hiện và ứng cứu kịp thời. Cả 10 thuyền viên sau đó được đưa vào bệnh viện thuộc đảo Bạch Long Vĩ để sơ cứu.

"Sức khỏe của cả 10 người hiện tại cơ bản đã ổn định. Sau khi liên hệ với người thân, cơ quan chức năng..., dự kiến hôm nay (13/2), mọi người sẽ được đưa trở về đất liền", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Tình tiết gây bất ngờ của nghi phạm giết người ra đầu thú ở Phú Yên Vào ngày 12/2, Nguyễn Văn Thân (45 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đã đến công an phường này đầu thú. Thân được xác định là nghi phạm chém chết con nợ xảy ra cách đây ba ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-tau-anh-ca-boc-chay-10-thuyen-vien-lenh-enh-tren-bien-26-tieng-555252.html