Tình tiết gây bất ngờ của nghi phạm giết người ra đầu thú ở Phú Yên

Xã hội 13/02/2023 06:16

Vào ngày 12/2, Nguyễn Văn Thân (45 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đã đến công an phường này đầu thú. Thân được xác định là nghi phạm chém chết con nợ xảy ra cách đây ba ngày.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 12/2, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (SN 1978, trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), nghi can gây án giết người trong đêm 8/2, đã ra đầu thú.

Trung tá Phan Tiến Lực, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Namcho biết, sau khi gây án, Nguyễn Văn Thân lẩn trốn trong căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò vào một ngôi miếu ở gần đó lấy trái cây, bánh ngọt, nước uống của người dân cúng tế để giải tỏa đói khát.

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Nguyễn Văn Thân sau khi đầu thú tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tuy nhiên, do không chịu nổi muỗi đốt nên đêm 11/2, nghi phạm lẻn về nhà thờ họ Nguyễn ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam rồi nhờ người thân liên lạc với công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của Công an phường Hòa Hiệp Nam đã đến nhà thờ họ Nguyễn dẫn giải Nguyễn Văn Thân, đồng thời làm thủ tục chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên trong buổi trưa 12/2.

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Đối tượng Nguyễn Văn Thân bị truy nã  trước đó - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 23h đêm 8/2, Nguyễn Văn Thân điện thoại, nhắn tin yêu cầu Trương Công Thử (SN 1986, trú ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) trả tiền nợ. Nửa giờ sau đó, Thử rời cuộc nhậu, rủ thêm Trương Tấn Huy (SN 1997) và Nguyễn Đồng Dương (SN 1988), cùng trú ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đến nhà Thân để nói chuyện. Sau vài phút lớn tiếng cãi vã, xô xát, Thân cầm dao đâm, chém Thử nhiều nhát. Nghe động, Dương từ bên ngoài chạy vào can ngăn cũng bị Thân chém một nhát vào mặt.

Tuy nhiên, dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng Thử đã tử vong, còn Huy đang tiếp tục được điều trị.

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