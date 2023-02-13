Phản ứng của nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ ở Nha Trang

Xã hội 13/02/2023 06:55

Vào chiều ngày 12/2, một nữ tài xế gây ra tai nạn làm một cụ bà chết tại chỗ ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 12/2, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một cụ bà tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 8h20 cùng ngày, tại ngã 5 vòng xoay đường Dã Tượng, TP Nha Trang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe đạp. Người cầm lái ô tô mang BKS 79A-15... là một phụ nữ (chưa rõ danh tính) và người điều khiển xe đạp là bà cụ khoảng 70 tuổi.

Phản ứng của nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ ở Nha Trang - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong
Phản ứng của nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ ở Nha Trang - Ảnh 2
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Khánh Hoà Online
Phản ứng của nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến 1 cụ bà tử vong tại chỗ ở Nha Trang - Ảnh 3
Chiếc xe ô tô con va chạm và kéo lê cụ bà hơn 10m trước khi đâm vào 2 trụ điện - Ảnh: Khánh Hoà Online

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại thời điểm trên, nữ tài xế lái ô tô ôm cua vào vòng xoay để di chuyển từ hướng đường Dã Tượng đi ra đường Trần Phú thì mất lái. Chiếc ô tô đã tông vào xe đạp khiến bà cụ bị vướng vào gầm xe, kéo lê hơn 10 m. Sau đó, ô tô lao lên vỉa hè, đâm vào trụ điện mới dừng lại.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm bà cụ tử vong tại chỗ, ô tô hư hỏng nặng phần đầu xe. Sau khi gây ra tai nạn, người phụ nữ ngất xỉu và nôn ói tại hiện trường.

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