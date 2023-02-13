Tá hỏa phát hiện người đàn ông nhảy từ tầng 41 chung cư ở Linh Đàm tử vong ngay tại chỗ

Xã hội 13/02/2023 10:19

Công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) nhận được tin báo, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nhảy tự tử từ trên tầng cao xuống ô thoáng tầng 6 (giữa 2 tòa nhà HH1A và HH1B).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào 7h45 ngày 12/2, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được tin báo của người dân ở tòa nhà HH1B Linh Đàm báo, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nhảy tự tử từ trên tầng cao xuống ô thoáng tầng 6 (giữa 2 tòa nhà HH1A và HH1B).

Sau khi nhận tin báo, công an phường và cán bộ UBND phường Hoàng Liệt đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được nam nạn nhân nhảy từ tầng 41 tòa HH1B Linh Đàm xuống đất.

Tá hỏa phát hiện người đàn ông nhảy từ tầng 41 chung cư ở Linh Đàm tử vong ngay tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, danh tính nạn nhân được xác định là N.M.T. (32 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai).

Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình nạn nhân để lên nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn nhận thi thể nạn nhân và làm thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan công an.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tự tử là do anh T. có nợ nần ngoài xã hội, tâm lý chán nản nên đã tự tử.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn cho biết nạn nhân đang ly thân với vợ.

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