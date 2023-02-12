Diễn biến mới nhất vụ 2 du khách Hải Phòng gây 'náo loạn', hành hung nhân viên ở động Hương Tích

Đời sống 12/02/2023 19:04

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên bảo vệ Chùa Hương khi một trong hai người bị nhắc nhở đi ngược chiều, gây ách tắc.

 

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân online, trước đó, khoảng 11h ngày 11/2, đoàn khách khoảng 30 người quê ở Hải Phòng tham gia lễ hội Chùa Hương. Khi đoàn đang đi xuống động Hương Tích, Vũ Văn Đại (SN 1992), trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã trèo qua đường ngược chiều để đi xuống động.

Thấy vậy, anh Trần Văn Hoàng (SN 2003), trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (là nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích) làm nhiệm vụ phân luồng của khu vực động Hương Tích đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên.

Diễn biến mới nhất vụ 2 du khách Hải Phòng gây 'náo loạn', hành hung nhân viên ở động Hương Tích - Ảnh 1
Vụ việc tạo hình ảnh phản cảm (ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, Đại không chấp hành và cãi nhau với anh Hoàng. Nhân viên bảo vệ cương quyết yêu cầu Đại đi vào phần đường xuôi chiều thì Đại dùng tay đấm vào mặt anh này. Hai bên xảy ra xô xát và nam nhân viên bảo vệ bị nhóm của Đại xông vào dùng chân, tay đấm đá... Bùi Đức An cũng cùng nhóm Đại đã dùng gậy gỗ rượt đuổi, đánh anh Hoàng gây thương tích ngay trong không gian động Hương Tích.

Sự việc này được nhiều người dân chứng kiến và quay clip đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, tạo hình ảnh phản cảm ở không gian văn hoá tâm linh, thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô.

Diễn biến mới nhất vụ 2 du khách Hải Phòng gây 'náo loạn', hành hung nhân viên ở động Hương Tích - Ảnh 2
Vũ Văn Đại và Bùi Đức An ghi lời khai tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Nhân dân online)

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an của Trạm Công an động Hương Tích đã kịp thời có mặt, tiến hành khống chế, bắt giữ Đại và An đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý. Cùng ngày, Trạm Công an động Hương Tích đã bàn giao hai đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Đại và Bùi Đức An về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", theo Điều 318 Bộ luật hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

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