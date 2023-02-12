Án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh: Cháu trai đâm chết bác ruột vì nghĩ bị nhìn đểu

Xã hội 12/02/2023 13:16

Do có mâu thuẫn từ trước, Cao đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, đầu bác ruột khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngày 12/2, theo thông tin từ VTC News cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đang đang điều tra vụ án mạng tại khu phố Đa Hội, Châu Khê, TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Án mạng kinh hoàng tại Bắc Ninh: Cháu trai đâm chết bác ruột vì nghĩ bị nhìn đểu - Ảnh 1
Trần Văn Cao tại cơ quan chức năng. Ảnh: VTC News

Diễn biến vụ án mạng kinh hoàng, theo báo Dân Trí cho biết, vào trưa 11/2, anh Trần Văn T. (29 tuổi) tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt. Mâm cơm khi đó có anh Trần Văn Cao (24 tuổi), Trần Văn D. (24 tuổi), Trần Văn N. (35 tuổi) và Trần Văn V. (36 tuổi, đều là người trong nhà).

Quá trình ăn uống, ông Trần Văn Đ. (bố của V. và N.) đi qua thấy mọi người nhưng bỏ đi, không nói gì. 

Sau đó, Cao (cháu ruột ông Đ.) nghĩ ông Đ. nhìn đểu, bởi trước đó, gia đình có lục đục, mâu thuẫn nội bộ. Đến khoảng 15h, nhậu nhẹt xong, Cao đi lấy 2 con dao trong bếp đến nhà ông Đ., đâm liên tiếp vào cổ, đầu của bác ruột khiến nạn nhân tử vong.

Vụ án sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Trần Văn Cao bị Công an TP Từ Sơn bắt giữ. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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Sau khi bỏ trốn, đối tượng phóng hoả đốt người đã đến cơ quan công an đầu thú.

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Từ khóa:   Bắc Ninh giết người án mạng tử vong

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