An Giang: Bênh vực mẹ, nam thanh niên châm lửa đốt người phụ nữ bỏng nặng

Xã hội 07/02/2023 19:45

Sau khi bỏ trốn, đối tượng phóng hoả đốt người đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin từ báo Công an TP HCM cho biết, chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

An Giang: Bênh vực mẹ, nam thanh niên châm lửa đốt người phụ nữ bỏng nặng - Ảnh 1
Đối tượng Nghĩa tại cơ quan chức năng. Ảnh: VnExpress

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h, ngày 3/2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (sinh năm 1974, trú tại địa phương) để nói chuyện về việc liên quan đến tiền chơi hụi. Sau thời gian thoả thuận qua lại không thành, dẫn đến cự cãi, xô xát thì được mọi người can ngăn, bà Lệ đi về nhà.

Đến khoảng 19h15 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) hay tin mẹ bị đánh, Nghĩa điều khiển xe mô tô cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Lúc này, mọi người phát hiện đến dập lửa và đưa bà Linh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Sau đó, bà Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh cấp cứu và điều trị. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể. Còn Nghĩa đã kịp thời tẩu thoát và bỏ trốn khỏi địa phương.

An Giang: Bênh vực mẹ, nam thanh niên châm lửa đốt người phụ nữ bỏng nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: Công An TPHCM

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP. Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và truy tìm đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đến gia đình đối tượng để tuyên truyền, thuyết phục gia đình vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua công tác vận động, đến tối ngày 6/2, Nghĩa đến Công an TP. Long Xuyên đầu thú. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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