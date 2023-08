Thấy con trai tỏ ra hoảng sợ, không muốn con chó đến gần, anh D. lên tiếng nhắc nhở chủ nhân của chú chó nhưng người này không có động thái đưa chó ra khu vực khác.

Vì chủ chó không can thiệp, chú chó ngày càng tiến gần đến con trai anh D. Nhận thấy có dấu hiệu gây nguy hiểm cho con, nên anh D. đã dùng chân đẩy chó ra. Ngay lập tức chủ chó lao đến hành hung khiến anh D. ngã xuống.

Không dừng lại ở đó, chủ chó còn buông lời đe dọa rồi mới chịu rời đi. Sau khi bị hành hung, anh D. đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo rồi đi cấp cứu tại Bệnh viện FV (quận 7).

Anh D. bị V.(áo đỏ) hành hung. Ảnh: Người Đưa Tin

Anh D. cũng gửi đơn đề nghị Công an quận 7 giám định thương tích, khởi tố người hành hung mình. Hiện Công an quận 7 phối hợp cùng Công an phường Phú Thuận đang làm rõ, xử lý vụ việc.

Theo giấy chứng nhận thương tích, anh D. được chẩn đoán sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

“Tôi bị đau ngoài cơ thể, nhưng con trai tôi chứng kiến cảnh bố bị đánh nên rất sợ hãi, khóc lóc. Mấy hôm nay tinh thần của cháu luôn bất ổn, sợ sệt và không dám ra ngoài. Mặc dù gia đình đã cố tạo không khí vui vẻ, trấn an tinh thần bé”, anh D. nói.