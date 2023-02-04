Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam sinh trường chuyên tử vong

Tin nóng 04/02/2023 08:33

“Có thông tin cho rằng do thời tiết mưa, đường trơn trượt nên nam sinh điều khiển xe máy tự ngã dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải qua quá trình điều tra, kết luận”, đại diện Công an quận Thanh Xuân nói.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 3/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng 3/2, nam sinh tên V.T.D. (SN 2006; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu SYM Attila50 màu trắng BKS: 29-AB-245.24 lưu thông trên đường Nguyễn Trãi hướng từ Ngã Tư Sở đi Trần Phú. Khi di chuyển đến khu vực hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (ngang trụ F1-F4 nhà ga Vành đai 3), thuộc phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) thì xảy ra tai nạn làm xe máy đổ xuống đường còn nam sinh này tử vong tại chỗ.

 

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam sinh trường chuyên tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết, do bên trong hầm chui không có camera giám sát nên lực lượng công an đề nghị các chủ phương tiện có camera hành trình ghi lại sự việc thì cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

“Có thông tin cho rằng do thời tiết mưa, đường trơn trượt nên nam sinh điều khiển xe máy tự ngã dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải qua quá trình điều tra, kết luận”, đại diện Công an quận Thanh Xuân nói.

Công an quận Thanh Xuân đề nghị người dân có thông tin về vụ tai nạn trên liên hệ với anh Bùi Trung Nghĩa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (số 58 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân), số điện thoại 0986.194.222.

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