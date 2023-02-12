Cháy chợ Tam Bạc ước tính thiệt hại lên đến 100 tỷ

Đời sống 12/02/2023 17:15

Đến trưa 12/2, lực lượng chức năng cùng các tiểu thương tại chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vẫn đang chuyên chở vải vóc, hàng hoá chưa bị cháy từ trong chợ ra để tạm tại phố đi bộ Tam Bạc.

 

Theo thông tin từ báo VTC.News, nhiều tiểu thương tại chợ Tam Bạc không kịp mang đồ đạc ra ngoài khi đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh, có người thiệt hại hàng tỷ đồng.

Đứng nhìn khối tài sản lớn của mình mắc kẹt trong đám cháy và gần như không còn cơ hội lấy lại, chị Hương (chủ quầy hàng 450 và 637, chợ Tam Bạc) bị thiệt hại hàng tỷ đồng vì chỉ có thể vận chuyển vải từ kho ra, còn quầy hàng chính thì không kịp.

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Lực lượng PCCC và CNCH tiến hành chữa cháy tại chợ Tam Bạc. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

“Chỉ qua một đêm, toàn bộ tài sản kinh doanh của gia đình bị mất hết, không thể ngờ được sự việc lại xảy ra”, chị Hương nghẹn ngào.

Chị Hương buôn bán tại chợ Tam Bạc cùng mẹ từ ngày còn nhỏ, đến nay đã hơn 30 năm. Sau thời gian tạm nghỉ để lấy chồng, sinh con, chị quay trở lại buôn bán vải may rèm phục vụ đám cưới, đám hỉ từ 10 năm nay.

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Lực lượng chức năng di chuyển hàng hoá của tiểu thương ra ngoài (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Sáng 12/2, khi đang ở nhà thì chị nhận được cuộc gọi từ tiểu thương ở quầy hàng bên cạnh thông báo vụ cháy. Chị chạy vội ra chợ và tìm tới quầy hàng của mình, lúc này, đám cháy ở chợ Tam Bạc đã bùng phát dữ dội.

Bà Chiểu, một tiểu thương thất thần nhìn vào trong chợ nói, nhà chỉ cách chợ hơn 1 km, hàng ngày, từ 6h30, bà bắt đầu đi từ nhà đến chợ mở sạp vải. Hôm nay, đi muộn hơn 30 phút, đến gần chợ thấy cột khói đen bốc lên từng cuộn vội chạy vào chợ, mở cửa hàng, hô hào người dân mang giúp hàng hoá ra ngoài. Ngay lúc này, lực lượng công an cũng đã xuất hiện, hỗ trợ mọi người di chuyển hàng hoá từ khu vực chưa bị cháy ra ngoài. Bà Chiểu nói thêm, lửa lan nhanh lắm nên nhiều quầy hàng không kịp di chuyển ra ngoài, bị ngọn lửa thiêu rụi.

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Dưới cơn mưa, bà Chiều đôi mắt ngấn lệ kể về vụ cháy (Ảnh: VTC.News)

"Lửa lan nhanh lắm. Lúc tôi dọn được hết vải ra ngoài thì lửa bùng to. Tôi cũng định gọi điện cho người nhà ra chở đồ giúp mình nhưng may có người dân và công an hỗ trợ. Tài sản của gia đình tôi phần lớn nằm hết ở đây, bao nhiêu năm nay tôi buôn bán vải ở chợ Tam Bạc để kiếm sống", bà Chiều kể.

Ở khu vực tập kết hàng hóa, các tiểu thương tranh thủ lục tìm và nhận lại đồ đạc của mình. Theo nhiều người buôn bán vải, nhiều tấm vải ngâm trong nước bị ố và không sử dụng được.

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Nhiều hàng hóa được kịp thời đưa ra khỏi đám cháy (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
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Các tiểu thương tìm hàng hoá của mình tại khu vực tập kết ngoài phố đi bộ Tam Bạc (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Theo thông tin báo Đại Đoàn Kết, Đại diện Ban Quản lý chợ Tam Bạc thông tin, chợ Tam Bạc có diện tích 4.618m2, kết cấu nhà khung thép 2 tầng. Chợ có 775 điểm kinh doanh chủ yếu là các ngành hàng vải, quần áo, giầy dép, vàng mã. Trong số này có 159 quầy có diện tích trên 3m2, 106 quầy được sử dụng làm kho. Tại thời điểm xảy ra cháy, chợ đang có 428 hộ đăng ký kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên. Ước tính sơ bộ, số tài sản bị cháy thiệt hại có thể lên đến gần trăm tỷ đồng.

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Đến nay vụ cháy đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước chống cháy lan (Ảnh: VTC.News)

Như VTC News đưa tin, hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ đêm Tam Bạc (Hồng Bàng, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy khác.

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ và các lực lượng liên quan tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa.

 

Cháy lớn chợ Tam Bạc Hải Phòng

Cháy lớn chợ Tam Bạc Hải Phòng

Chợ Tam Bạc (Chợ Đổ) là điểm mua bán sầm uất nằm giữa trung tâm thành phố, một trong những ngôi chợ lâu đời nhất Hải Phòng, sáng 12/2 đang bốc cháy dữ dội.

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Từ khóa:   cháy chợ Tam Bạc Tam Bạch hỏa hoạn

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