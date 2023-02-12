NÓNG: Hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng ở Phú Yên đã ra đầu thú

Tin nóng 12/02/2023 14:01

Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ án giết người tại khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà (Phú Yên) đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 12/2, Thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tối 8/2 tại khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà đã ra đầu thú vào lúc 9h45 ngày 12/2.

Nguyễn Văn Thân (45 tuổi) trú khu phố Thọ Lâm, phường Hoà Hiệp Nam được xác định là hung thủ gây ra vụ "Giết người" khiến 1 người chết, 1 người bị thương. 

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Thân trốn vào nhà thờ họ gần nhà tại Hòa Hiệp Nam. Nhà thờ họ này thường xuyên đóng cửa, Thân lấy thức ăn và nước uống trong nhà thờ để dùng. 

NÓNG: Hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng ở Phú Yên đã ra đầu thú - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Văn Thân lúc ra đầu thú. Ảnh: VTC News

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên vào khoảng 23h ngày 8/2, Nguyễn Văn Thân đã gọi điện, nhắn tin để đòi tiền Trương Công T. (SN 1986, trú Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung).

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, T. cùng Trương Tuấn Huy (SN 1997) và Nguyễn Đồng Dương (SN 1988) cùng trú khu phố 4, phường Hòa Vinh đến nhà Thân để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Thân và T. xảy ra cãi vã, Thân lấy một con dao đâm, chém nhiều nhát vào người Thử. Thấy thế, Dương vào can ngăn thì bị Thân chém trúng vào vùng mặt nên bỏ chạy ra ngoài nói Huy đưa đi viện cấp cứu.

T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Thân đã bỏ trốn.

 

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