Vụ va chạm giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến 2 người tử vong và nhiều hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/2, theo thông tin từ báo Pháp luật TPHCM, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, xe ô tô khách BKS Hà Nội do tài xế N.V.A. (SN 1970, trú TP Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn, đến km 28+100 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo (BKS tỉnh Phú Yên) kéo xe rơ moóc do N.M.P. (trú tại tỉnh Phú Yên) điều khiển đi hướng Lạng Sơn – Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài tài xế, trên xe ô tô khách còn có một phụ xe là N.T.V. (SN 1975, trú ở Bắc Giang) và 5 hành khách.

Xe khách 16 chỗ biến dạng sau va chạm. Ảnh: VTC News

Theo VTC News cho biết, vụ tai nạn khiến phụ xe khách là N.T.V. (SN 1975, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong tại chỗ, lái xe N.V.A tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cử tổ công tác hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Chi Lăng khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Chi Lăng điều tra.

