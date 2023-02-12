Khoảng 7 giờ sáng nay (12/2), một số người dân phát hiện một nam sinh bỏ lại xe đạp nhảy xuống sông Gianh. Thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy ngay sau đó.

Theo thông tin báo VOV.VN, chiều 12/2, ông Đậu Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình xác nhận, em Nguyễn Chí T. (16 tuổi, trú tại xã Lê Hóa), học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hóa vừa đuối nước tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Người đi đường nhìn thấy nhưng do bất ngờ nên không kịp trở tay can ngăn. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã ngay lập tức báo với chính quyền 2 xã Lê Hóa và Thuận Hóa. Chính quyền địa phương và người dân thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng ứng cứu nhưng khi đưa được nam sinh này lên bờ thì đã tử vong.

Sau khoảng thời gian ngắn, lực lượng chức năng thuộc 2 xã Thuận Hóa và Lê Hóa đã tìm được em T., tuy nhiên em T. đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ và người dân tìm thấy, cứu vớt nam sinh nhảy cầu nhưng nạn nhân đã tử vong (Ảnh: VOV.VN)

Theo thông tin từ báo Vietnam.net, thi thể em T. sau đó đã được chính quyền địa phương đưa về và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Qua làm việc, gia đình cam kết do một số vấn đề nên cháu nghĩ quẩn, không hề có tác động từ bên ngoài.

Em T. là con trai của bà Hồ Thị B. (ở thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa), nhà chỉ có hai mẹ con. Theo ông Đậu Đình Hùng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do có những mâu thuẫn trong gia đình, khiến thiếu niên này nghĩ quẩn rồi nhảy cầu tự vẫn.

Hiện tại chính quyền các đoàn thể, Trường THCS Lê Hóa và người thân đang tiến hành lo hậu sự theo phong tục địa phương.

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