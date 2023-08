Theo thông tin báo Công an Nhân dân, ngày 12-2, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt Trần Minh Hậu (19 tuổi), Mai Anh Tiến (22 tuổi), Lê Thị Ngọc Hân (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm Hậu, Tiến và Hân (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng làm việc với Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống (cùng 35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là nhóm cướp tài sản táo tợn chuyên nhắm đến nạn nhân là các tài xế xe ôm công nghệ GrabBike và những người phụ nữ đi đường một mình nơi vắng vẻ ở vùng ven.

Theo đó, nhóm cướp phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng của từng người, gồm một người nữ (khoảng 16 tuổi) giả làm khách, sử dụng app đặt xe Grab rồi điều tài xế đi đến đoạn đường không có dân cư ở, vắng người qua lại.

Lúc này, sẽ có hai nam thanh niên là đồng bọn điều khiển xe gắn máy áp sát và chặn đầu xe nạn nhân, tên ngồi sau xuống xe cầm dao hăm dọa và khống chế nạn nhân để cướp tài sản phần lớn là điện thoại di động và tiền.

Sau khi cướp xong, hai đối tượng nam tẩu thoát còn đối tượng nữ không trả tiền cho tài xế Grab và bỏ đi.

Chiếc xe máy là phương tiện gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM xác định, nhóm này đã sử dụng phương thức, thủ đoạn nguy hiểm, gây bức xúc, hoang mang cho người dân.

Với tình hình như trên, Phòng PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo lực lượng CSHS tiến hành xác minh, truy bắt cho bằng được nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản trên.

Các lực lượng trinh sát tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình, trinh sát, xác minh, tuần tra mật phục trên các tuyến đường thường xảy ra các vụ án cướp tài sản.

Các trinh sát tiếp xúc làm việc với các nạn nhân, phân tích phương thức thủ đoạn hoạt động, nhận dạng đặc điểm các đối tượng và rà soát các nghi vấn. Từ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nhóm Hậu, Tiến và Hân là nghi phạm.

Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, Phòng PC02 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xin ý kiến và đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, Ban chuyên án bắt giữ Hậu, Tiến, Hân. Thành và Thống cũng bị mời làm việc.

Thống (bên trái) và Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhóm này khai từ ngày 1-2 đến ngày 8-2 đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản (gồm ba vụ trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM và một vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với cùng một phương thức, thủ đoạn.

Tài sản các đối tượng trên cướp được đa số là ĐTDĐ và tiền mặt. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, các đối tượng mang đến tiệm điện thoại Minh Thành ở A1/4 ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh do Nguyễn Văn Thành làm chủ và tiệm điện thoại Tấn Đạt ở C10/38 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh do Phan Thanh Thống làm chủ để tiêu thụ…

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan truy xét mở rộng các vụ án do băng nhóm của Trần Minh Hậu cầm đầu gây ra, đồng thời tiến hành truy thu tang vật.