TP.HCM: Thanh niên nghi ngáo đá xông vào công ty đập phá tài sản, đòi 'xử' bảo vệ

Công an Q.Bình Tân mới khống chế được nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm vật nhọn xông vào công ty thực phẩm đòi “xử” bảo vệ rồi đập phá tài sản.

Theo thông tin báo Giáo Dục và Thời Đại, sáng 18/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã khống chế đối tượng xông vào công ty thực phẩm trên Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân đòi xử bảo vệ rồi đập phá tài sản.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu dẫn theo nguồn báo Thanh Niên, vào khoảng 20 giờ ngày 17.2, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi bất ngờ chạy vào một công ty thực phẩm trên đường Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân). Bị các bảo vệ tại đây ngăn lại, nam thanh niên cầm một vật cứng (thanh kim loại) đòi "xử" bảo vệ nên không ai dám lại gần.

Ngay khi nhận tin báo có người xông vào công ty thực phẩm quậy phá, lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ (Ảnh: Thanh Niên)

"Người này cầm vật gì dài vầy nè. Nói lại gần là chém nên không ai dám tiếp cận. Ai lại gần là hắn ném đồ, rồi lên phòng giám đốc đập bể một số đồ đạc", một bảo vệ công ty nói.

Khoảng 20 giờ ngày 17.2, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi bất ngờ chạy vào một công ty thực phẩm trên đường Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) (Ảnh: Thanh Niên)

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phối hợp với Công an phường Tân Tạo A bảo vệ hiện trường, đồng thời tiếp cận, khuyên ngăn đối tượng.

Đông người dân đứng ngoài theo dõi vụ việc. Cổng công ty sau đó được đóng lại (Ảnh: Thanh Niên)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Sau nhiều giờ, đến rạng sáng 18.2, lực lượng chức năng đã khống chế thành công, đưa nam thanh niên về trụ sở để làm rõ.

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