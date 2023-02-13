UBND phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh, vừa phát thông báo tìm người thân của một bé sơ sinh nặng 3,5kg bị bỏ rơi ở chân cầu Hòa Bình.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, chiều 13/2, UBND phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh phát thông tin tìm người thân của một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đại diện phường Hòa Lạc, lúc 9h30 cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh tại khu vực cầu Hòa Bình.

Qua nhận diện ban đầu, bé gái 3-4 ngày tuổi, nặng 3,5 kg, được bọc trong khăn màu xanh và không có thông tin liên lạc để lại. Người dân sau khi phát hiện ra đã thông báo đến chính quyền phường.

Bé gái 3-4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu Hòa Bình (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chính quyền phường Hòa Lạc gửi cháu bé cho người đủ điều kiện tạm thời nuôi dưỡng và ra thông báo tìm người thân của cháu bé.

Đồng thời, chính quyền phường Hòa Lạc ra thông báo ai là người thân của cháu bé liên hệ đến đơn vị này để nhận lại hoặc gọi qua số điện thoại số 0969319118.

Theo đại diện phường Hòa Lạc, từ nay đến hết ngày 19/2, nếu không có thông tin về cha, mẹ của trẻ, chính quyền phường sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

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