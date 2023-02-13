Tài xế không chịu thổi nồng độ cồn, bị phạt 35 triệu đồng, giam bằng 23 tháng

Đời sống 13/02/2023 19:30

Cảnh sát yêu cầu dừng ôtô do lái xe V.Đ.N (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển nhưng người này không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không chịu xuất trình bằng lái khi Tổ công tác Y11/141 theo yêu cầu nên sẽ bị phạt rất nặng

Theo thông tin Báo Lao Động, tối 12.2, tổ công tác Y11/141 do Trung tá Nguyễn Đức Huấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát tại nút giao Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội).

Đến 20h35, cảnh sát yêu cầu dừng ôtô mang biển kiểm soát 30H do lái xe V.Đ.N (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra. Song người này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Tài xế không chịu thổi nồng độ cồn, bị phạt 35 triệu đồng, giam bằng 23 tháng - Ảnh 1
Lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y11/141, giải thích cho tài xế V.Đ.N. biết về việc người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của cảnh sát 141 vì đây là kế hoạch mật do Công an TP Hà Nội ban hành. Nhưng tài xế N. không chấp nhận lời giải thích trên. Sau đó, tài xế còn dùng điện thoại quay video và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội.

Cảnh sát nhiều lần yêu cầu lái xe N cho những người trên xe chuyển sang ôtô khác để về nhà nhưng người này yêu cầu họ ngồi trên ôtô nhiều giờ.

Tài xế không chịu thổi nồng độ cồn, bị phạt 35 triệu đồng, giam bằng 23 tháng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng niêm phong phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Sự việc kéo dài đến 23h30. Lái xe N ngoài việc không chấp hành đo nồng độ cồn cũng không xuất trình giấy phép lái xe để CSGT kiểm tra.

Đến 0 giờ ngày 13-2, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế V.Đ.N..

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, với việc không chấp hành đo nồng độ cồn và không xuất trình giấy phép lái xe ôtô, tài xế V.Đ.N. sẽ bị xử phạt vi phạm là phạt tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ngoài ra, người này còn bị xử phạt 11 triệu đồng vì không xuất trình được bằng lái ôtô.

 

 

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