Nam Bộ có chỉ số tia cực tím rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước

Đời sống 18/02/2023 12:52

Hôm nay thời tiết miền Nam tiếp tục nắng, nhiều thời điểm nắng nóng kèm tia cực tím ở mức cao gây cảm giác bỏng rát

 

Theo báo Công Dân và Khuyến Học, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/2, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố miền Bắc ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố miền Trung ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao và các thành phố miền Nam ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 3-5 là trung bình, từ 6-7 là cao, từ 8-10 là rất cao. Ở mức cao đến rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút.

Nam Bộ có chỉ số tia cực tím rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước - Ảnh 1
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chỉ số từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, gây nguy cơ làm tổn thương da, bỏng mắt nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.

Nam Bộ có chỉ số tia cực tím rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước - Ảnh 2
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

 Tại các tỉnh thành Nam Bộ sáng nay trời nắng từ sớm, ít mây nên độ tác động của tia cực tím càng cao và trực tiếp hơn đến người di chuyển, làm việc ngoài trời. Ngoài ra mức nhiệt cao cũng khiến cơ thể mệt mỏi dẫn tới thiếu nước, sốc nhiệt, chuột rút.

Cụ thể: Từ ngày 19-20/2, chỉ số tia cực tím cao nhất tại thành phố Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội là 4; thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An có cùng chỉ số tia cực tím lần lượt là 7, 6, 6; thành phố Nha Trang có chỉ số tia cực tím là 8; Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau có cùng chỉ số tia cực tím là 9.

Đổ bệnh vì nắng nóng

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, tại Bệnh viện tâm Anh TP Hồ Chí Minh tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân 93 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao 40 độ và kích động. Bệnh nhân có bệnh nền rối loạn lipid máy, tiền căn rối loạn giấc ngủ. Người nhà cho biết, cụ bà từ Mỹ về, vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất được vài phút thì cụ bà lập tức có biểu hiện kích động, nói nhảm vòng vòng. Sau khi thăm khám các bác sĩ nhận định, cụ bà trên bị loạn thần do tác động của nhiệt và ánh sáng.

TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, việc di chuyển một chặng đường xa, kèm theo thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài đột ngột khiến người lớn tuổi dễ bị sốc nhiệt, nhất là người đi từ các nước ôn đới hay hàn đới về Việt Nam. Trong cả chặng bay dài, cơ thể cũng dễ mất nước.

Nam Bộ có chỉ số tia cực tím rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước - Ảnh 3
Phụ huynh đưa trẻ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ cao có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như gây say nắng, kiệt sức, chuột rút. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 2 đến nay chỉ số tia cực tím ở khu vực Nam Bộ đều ở ngưỡng gây hại cao từ 7- 9 và người dân khi tiếp xúc trực tiếp hơn 20 phút có thể gây bỏng da.

Chủ động các biện pháp phòng bệnh

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến hết mùa khô 2023, thời tiết nắng nóng kéo dài ở TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. Cao điểm nắng nóng ở Nam Bộ rơi vào tháng 3, tháng 4 có những thời điểm nhiệt độ lên tới 39-40 độ C và chỉ số tim cực tím luôn ở mức nguy hại.

Nam Bộ có chỉ số tia cực tím rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước - Ảnh 4
Tia cực tím ở TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đã ở ngưỡng gây hại cao và có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp hơn 20 phút (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo các chuyên gia y tế, người dân cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng các bệnh nắng nóng, đặc biệt những đối tượng dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do tác động của thời tiết nắng nóng gồm người già, trẻ em; người mắc bệnh lý mạn tính như bệnh tim mạch, gan, ung thư…; những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng…

 

 

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Từ khóa:   tia UV nắng nóng tin mới cập nhật

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