Trung Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

Sự xuất hiện của ca bệnh cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể mới đang trở thành chủ đề tranh luận trên cộng đồng mạng Trung Quốc, khi người dân nước này lo lắng biến thể XBB.1.5 có thể gây ra một đợt dịch quy mô lớn mới ở quốc gia vừa tuyên bố chiến thắng dịch bệnh này.

Theo thông tin báo VOV, thông báo ngày 15/2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, từ tháng 12/2022 đến 13/2/2023, nước này đã phát hiện 14 ca Covid-19 trong cộng đồng nhiễm các biến chủng cần quan tâm trọng điểm, trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.5 trong chu kỳ gần nhất.

Trả lời truyền thông trong nước, ông Thái Vệ Bình, chuyên gia trưởng của Trung tâm bệnh truyền nhiễm Bệnh viện số 8 thuộc Đại học Y Quảng Châu, cho biết do một số lượng lớn người dân Trung Quốc vừa mắc Covid-19, nên đã hình thành khả năng miễn dịch cộng đồng ở một cấp độ nhất định, vì vậy khó có khả năng gây ra một đợt lây nhiễm mới. “Trong ngắn hạn, chưa có dấu hiệu cho thấy XBB.1.5 sẽ gây lây lan trên diện rộng” tại Trung Quốc.

Mặc dù cảnh báo khả năng gây bệnh của biến chủng này đang gia tăng, song theo chuyên gia Trung Quốc XBB.1.5 sẽ không gây lây lan quy mô lớn ở nước này trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

Ông thừa nhận, so với chủng XBB, XBB.1.5 đã tăng cường khả năng thoát miễn dịch, điều đó có nghĩa là khả năng lây truyền của biến thể này đã được tăng cường. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, mặc dù XBB.1.5 đã gây lây lan ở một số quốc gia, nhưng không có bằng chứng cho thấy khả năng gây bệnh của biến chủng này tăng lên.

Theo chuyên gia này, trước tình hình hiện nay, Trung Quốc không cần quá lo lắng, nhưng các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi nên tiêm phòng để tăng cường khả năng bảo vệ.

Theo báo Thanh Niên, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược TP.HCM, XBB là một loại biến thể phụ do sự bắt chéo của 2 biến thể cũ và tạo ra một biến thể mới. Do sự lai tạo này nên XBB có sự thay đổi trong cấu trúc, có hiện tượng ‘lẩn tránh miễn dịch’.

Những người đã có miễn dịch cũ thì có thể không còn được bảo vệ đầy đủ như trước. Tuy nhiên, vì sự thay đổi cấu trúc nên sự xâm nhập tế bào cũng kém hơn, do đó có sự ‘lẩn tránh miễn dịch’ nhưng biến thể XBB lây lan lại ít hơn.

Trong khi đó, XBB.1.5 là một biến thể xuất phát từ biến thể phụ XBB. Biến thể phụ này có sự thay đổi một chút so với XBB thông thường. XBB.1.5 có đột biến so với XBB và dễ xâm nhập vào tế bào bình thường hơn. Vì vậy, đặc tính lây lan sẽ cao hơn.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, biến thể phụ XBB.1.5 nguy hiểm hơn biến thể XBB cổ điển. Điều này được chứng minh vào khoảng tháng 10.2022, tỉ lệ nhiễm ở Hoa Kỳ rất thấp nhưng hiện nay 40% số ca nhiễm Covid-19 ở Hoa Kỳ tính đến đầu năm 2023 là do biến thể XBB.1.5.

Theo các chuyên gia y tế, các biến thể mới xuất hiện như XBB.1.5 có thể sẽ lây lan nhiều hơn. Tuy nhiên, đặc điểm của những loại biến thể này cũng không qua được các hàng rào bảo vệ vật lý như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hoặc khử khuẩn tay thường xuyên.