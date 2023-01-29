Pakistan: Xe buýt lao khỏi cầu rơi xuống khe núi, hơn 40 người thiệt mạng

Thế giới 29/01/2023 15:14

Ít nhất 40 người thiệt mạng khi một xe buýt không tuân thủ tốc độ cho phép lao khỏi cây cầu ở tây nam Pakistan và bốc cháy.

 

Báo VietNam.net đưa tin, theo Geo TV đưa tin hôm 29/1, ít nhất 44 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt lao xuống hẻm núi ở quận Lasbela, tỉnh Balochistan của Pakistan.

VnExpress dẫn lời của Hamza Anjum - một quan chức quận Lasbela ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan, cho biết tai nạn xảy ra rạng sáng nay khi xe buýt chở 48 người đâm vào cột trụ trên cầu, lao xuống khe núi bên dưới và bốc cháy. Chiếc xe lúc đó đang di chuyển từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố cảng Karachi.

Pakistan: Xe buýt lao khỏi cầu rơi xuống khe núi, hơn 40 người thiệt mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Pakistan. Ảnh: Geo TV 

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ tìm thấy ba người sống sót. "Có khả năng tài xế đã ngủ quên hoặc cố tình chạy quá tốc độ cho phép. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân tai nạn", ông Anjum nói, thêm rằng nhiều thi thể không thể nhận diện và phải xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Pakistan: Xe buýt lao khỏi cầu rơi xuống khe núi, hơn 40 người thiệt mạng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP)

Ông Anjum cho biết thêm, 4 người gồm 1 trẻ em và 1 phụ nữ sống sót sau vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện, việc nhận dạng những người thiệt mạng gặp khó khăn do các thi thể bị thiêu rụi trong đám cháy. Hoạt động tìm kiếm tại địa điểm xảy ra tai nạn vẫn đang được tiếp tục.

Đường cao tốc ít được bảo dưỡng, quy định an toàn lỏng lẻo và tài xế liều lĩnh là những lý do khiến Pakistan từng ghi nhận nhiều tai nạn đường bộ. Các xe chở khách ở nước này thường nhồi nhét quá số người quy định và không có thiết bị an toàn, khiến những vụ tai nạn thường có nhiều nạn nhân thiệt mạng.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hơn 27.000 người đã chết trong các tai nạn đường bộ ở Pakistan trong năm 2018.

 

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Từ khóa:   Pakistan tai nạn xe buýt tai nạn giao thông

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