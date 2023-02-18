Chiều nay 18/2, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô xảy ra tại đoạn đường Hương lộ 2, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến hai cha con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Vietnam.net, vào khoảng 15h30, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 72-C2 263.48 chở theo con gái học lớp 7, lưu thông trên tuyến đường Hương lộ 2, theo hướng từ chợ Hòa Long về khu dân cư Lan Anh 4, xã Hòa Long, TP Bà Rịa.

Khi đến đoạn ấp Tây (xã Hòa Long), xe máy bất ngờ bị ô tô BKS 72A-457.59 (đang xác định người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại, chạy lấn làn tông trúng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Hưng

Hậu quả, hai cha con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế lái ô tô chạy thêm khoảng 400m thì bị người dân hô hoán dừng lại.

Tại hiện trường, xe máy bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng. Ô tô bị vỡ phần đèn bên trái đầu xe.

Xe máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Quang Hưng

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, tài xế ô tô xuống xe có biểu hiện say xỉn, đi choáng váng, sau đó rời khỏi hiện trường và nói đến công an trình diện.

Ô tô dừng cách vị trí tai nạn khoảng 400m. Ảnh: Quang Hưng

Được biết, người cha trên đường đón con trở về sau buổi tan học, khi cách nhà khoảng 100m thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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