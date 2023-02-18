Hà Nội: Ôtô mất lái húc đổ cột đèn trên Quốc lộ 1A

Đời sống 18/02/2023 15:00

Xe con lưu thông trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ mất lái đâm đổ hàng rào và cột điện giữa đường.

 

Theo thông tin báo Tổ Quốc, vào khoảng 7h20 sáng nay (18/2), một chiếc ô tô VinFast mang biển kiểm soát 30H - 820.93 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đi từ Thường Tín vào nội thành Hà Nội thì bất ngờ mất lái trước của số nhà 138 Ngọc Hồi. Chiếc xe mất lái lao lên dải phân cách và húc đổ một cột đèn.

Hà Nội: Ôtô mất lái húc đổ cột đèn trên Quốc lộ 1A - Ảnh 1
Ôtô mất lái đâm cột điện đổ ngang đường ở Hà Nội (Ảnh: Zing.News)

Sau khi gây ra tai nạn, phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 14 và Công an huyện Thanh Trì đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Zing.News, tài xế Đ. cho biết lúc xảy ra tai nạn anh đang điều khiển xe với vận tốc 40-50 km/h.

“Lúc đó chỉ diễn ra trong 4-5 giây, xe bất ngờ mất lái khiến tôi rất hoảng hốt không kịp đạp phanh hay làm gì khác”, anh Đ. nói.

Hà Nội: Ôtô mất lái húc đổ cột đèn trên Quốc lộ 1A - Ảnh 2
Công nhân tiến hành cắt bỏ cột điện bị gãy đổ (Ảnh: Zing.News)

Nam thanh niên ngồi bên ghế phụ của xe cũng cho biết, lúc xảy ra tai nạn tài xế không ngủ gật hay mất tập trung. Tại hiện trường, có 3-4 khoang hàng rào chắn giữa đường bị đổ, một cột đèn bị đốn ngã, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt phân luồng và điều tra vụ việc.

Hà Nội: Ôtô mất lái húc đổ cột đèn trên Quốc lộ 1A - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tổ Quốc)

Tài xế VinFast nhanh chóng được công an triệu tập để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích Hiện trường vụ việc đã được dọn dẹp ngay sau đó, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. 

Rất may trong thời điểm xảy ra tai nạn, lượng phương tiện di chuyển qua tuyến đường này chưa nhiều nên không có thiệt hại gì về người.

 

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