Tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra 1 vụ cháy bè mảng của ngư dân đang hành nghề thả lưới và thu mua hải sản ven bờ, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam vào chiều ngày 20/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra 1 vụ cháy bè mảng của ngư dân đang hành nghề thả lưới và thu mua hải sản ven bờ. Trong ảnh: Bè mảng đánh bắt và thu mua hải sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: TTXVN phát Cụ thể vào khoảng 8h35 phút ngày 20/2, trong khi đang hành nghề thả lưới và thu mua hải sản trên vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, phương tiện bè mảng của anh Phạm Văn Toàn, (SN 1981, nơi ở hiện tại: Thôn Bắc, Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh) bất ngờ bị chập điện bình ắc quy bốc cháy. Được biết tại thời điểm xảy ra cháy trên bè có 4 người.

Theo báo điện tử VTV, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với ngư dân địa phương tiến hành cứu nạn, cứu hộ, đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn, đồng thời nỗ lực dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khoảng 2 giờ sau, đơn vị hỗ trợ đưa phương tiện bè xốp trên về bến Mũi Ngọc, khu 1, phường Bình Ngọc neo đậu để ngư dân khắc phục sửa chữa. Bè mảng đã được lực lượng biên phòng lai dắt đưa vào bến Mũi Ngọc (Móng Cái) để ngư dân sửa chữa. Ảnh: TTXVN phát Qua xác minh ban đầu chủ nhân của bè là anh Phạm Văn Toàn (sinh năm 1981, sống tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái). Bè mảng có chiều dài 20m, rộng 3,8m, lắp máy công suất 520CV (loại V10), trên phương tiện có 4 ngư dân gồm: Anh Phạm Văn Lê (người điều khiển phương tiện, sinh năm 1991; anh Phạm Văn Giêng (sinh năm 1988); anh Vy Văn Thu (sinh năm 1981) và anh Phạm Văn Mừng (sinh năm 1996), chủ phương tiện và 4 thuyền viên là anh em họ hàng, đều trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái.

Nguyên nhân cháy bè mảng được xác định do bị chập điện, bình ắc quy bốc cháy, phương tiện kết cấu bằng gỗ, xốp dễ cháy kết hợp gió to nên đám cháy lan nhanh, bè bốc cháy dữ dội và trôi dạt về vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Sau đó phương tiện và 4 ngư dân trên bè mảng được Đồn Biên phòng Trà Cổ và ngư dân hỗ trợ ứng cứu đưa vào bờ. Vụ cháy tuy không thiệt hại về người nhưng toàn bộ ngư cụ và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến khoảng 700 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên.

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