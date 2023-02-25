Tuyên Quang: Xe tải đấu đầu xe khách, lái xe tải tử vong tại chỗ

Đời sống 25/02/2023 12:35

Sáng nay ngày 25/2, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến lái xe tải tử vong tại chỗ xảy ra tại địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

Theo thông tin báo An Toàn Giao Thông, vào khoảng 8h15 ngày 25/2, xe tải mang BKS 29C -128.xx di chuyển hướng từ Tuyên Quang về tỉnh Hà Giang, khi đến km 165+200 QL 2, thuộc địa phận huyện Hàm Yên, xảy ra tai nạn với xe khách BKS 19B- 009.xx khiến lái xe tải (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ. Cả 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Tuyên Quang: Xe tải đấu đầu xe khách, lái xe tải tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có nhiều hành khách nhưng may mắn không có ai bị thương.

Theo nghi nhận của camera hành trình một chiếc xe đi phía sau, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do lái xe tải đã lấn làn khi vào cua dẫn đến việc hai xe đấu đầu.

Tuyên Quang: Xe tải đấu đầu xe khách, lái xe tải tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phân luồng đảm bảo ATGT và tiến hành điều tra nguyên nhân.

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