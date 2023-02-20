Bắt 1 tài xế chở 36.000 viên ma túy từ Quảng Trị ra Hà Nội

Đời sống 20/02/2023 19:00

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một tài xế vận chuyển trái phép 36.000 viên ma tuý tổng hợp.

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Mình, vào lúc 19h ngày 17/2, tại Km30 Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công an xã Cam Thành và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30E-442.20 do Nguyễn Trần Chương (45 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để kiểm tra.

Bắt 1 tài xế chở 36.000 viên ma túy từ Quảng Trị ra Hà Nội - Ảnh 1
Phương tiện mà Nguyễn Trần Chương điều khiển. Ảnh: CAQ

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Bắt 1 tài xế chở 36.000 viên ma túy từ Quảng Trị ra Hà Nội - Ảnh 2
Số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CAQT

Cơ quan chức năng đã bắt giữ tài xế Chương, lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật là 36.000 viên ma túy tổng hợp để tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt 1 tài xế chở 36.000 viên ma túy từ Quảng Trị ra Hà Nội - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Trần Chương thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin báo Đời Sống và Sức Khỏe, tại cơ quan công an, đối tượng Chương khai nhận một mình lái xe từ Hà Nội vào thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để mua ma túy vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo quy định.

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