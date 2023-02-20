Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hiện đang tạm hình sự đối với Trần Quốc Phú (38 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 20/2, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ Trần Quốc Phú (SN 1985, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể, vào trưa ngày 19/2, Phú đi ngang quán cà phê tại ấp Hòa Bình (xã Hòa Tịnh) thấy bạn gái cũ là chị C.T.T.H. (SN 1981, ngụ huyện Chợ Gạo), đang ngồi uống nước cùng bạn trai.

Lúc này, Phú tức giận, về nhà lấy cây búa dài khoảng 40cm (búa chẻ củi) rồi quay lại quán đánh nhiều cái vào người chị H.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay khi sự việc xảy ra, mọi người xung quanh can ngăn, chị H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Phú bỏ về nhà. Sau đó Phú đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra.

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