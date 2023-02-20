Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi bên miệng cống: Lời trần tình của bố ruột

Xã hội 20/02/2023 12:05

Liên quan đến vụ việc bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống, anh N.T.H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay vì chuyện này mà những ngày qua tâm lý của anh N.T.H. không ổn định. Cách đây mấy ngày anh H. đã có ý định không hay nhưng may mắn mọi người biết trước nên đã động viên, an ủi anh H. cố gắng vượt qua.

"Cái gì cũng vậy, chúng ta không nên cố gắng ép người khác tới bước đường cùng. Chuyện đâu còn có đó, anh H. sai đến đâu sẽ có cơ quan, pháp luật xử lý đến đó. Cái chúng tôi mong muốn là mọi người hãy chia sẻ, vì gia đình anh H. cũng khá khó khăn. vợ anh H. trước đây bị chấn thương não nên giờ đầu óc đôi lúc không bình thường. Ngoài ra, kể cả cháu bé mới sinh đó thì gia đình anh H. có 4 người con, vì sinh quá gần nhau nên rất nheo nhóc. Chúng tôi sợ nhắc tới câu chuyện này nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới các cháu rất nhiều", ông Đức nói.

Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi bên miệng cống: Lời trần tình của bố ruột - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được theo dõi chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau nhiều lần liên hệ, anh H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này. Ông H. trầm buồn chia sẻ: "Hiện tại tâm lý của tôi cũng như cả gia đình đang rất hoảng loạn, rất mong mọi người thấu hiểu và tha thứ cho sự việc vừa qua. Giờ tôi cũng không thiết tha chi nữa, nhưng nghĩ lại tội các con, tôi có 4 đứa con kể cả cháu gái vừa sinh, đứa đầu mới học lớp 4, các cháu còn nhỏ nên tôi rất sợ vì chuyện này mà sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các con sau này. Còn tội của tôi thì tôi sẽ chịu sự xử lý của pháp luật".

Cũng theo anh H., hiện tại vợ và con anh vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi chăm sóc vì sức khỏe chưa ổn định. "Câu chuyện như thế nào thì xin mọi người cho tôi thêm vài ngày nữa để ổn định lại tinh thần tôi sẽ nói ra tất cả, trước mắt là để mọi người hiểu, thứ hai là để tôi nhẹ lòng phần nào đó", ông H. nói.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Quang Thắng, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Hương Sơn, cho hay hiện tại tất cả sự việc huyện ủy đã nắm được, việc của anh H. thì sai đến đâu xử lý đến đó.

"Tất nhiên, chúng ta không phải là người trong cuộc nên chưa thể hiểu được câu chuyện vì sao như thế? Nhưng tôi nghĩ đôi khi phải lắng lại để nghe, thấu hiểu và rộng lòng tha thứ. Giờ tâm lý của anh H. đang không ổn định vậy hãy chờ thêm ít ngày nữa anh ấy sẽ trả lời. Điều quan trọng lúc này là lo cho các con của anh H. đừng để các cháu bị ảnh hưởng vì chuyện này", ông Thắng cho hay.

Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi bên miệng cống: Lời trần tình của bố ruột - Ảnh 2
Cháu bé bị bỏ rơi bên cống nước ở xã Sơn Tây ngày 11/1 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 11/1, người dân xã Sơn Tây phát hiện một bé gái nặng 2,1kg, không quần áo, trên người dính nhiều bùn đất, bị bỏ rơi cạnh một cống thoát nước tại địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm y tế xã Sơn Tây để chăm sóc. Đồng thời ra thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

Vụ shipper bị người nhận hàng hành hung ở Quảng Ngãi: Sức khỏe còn yếu, chưa nhận được lời xin lỗi từ người đánh

Vụ shipper bị người nhận hàng hành hung ở Quảng Ngãi: Sức khỏe còn yếu, chưa nhận được lời xin lỗi từ người đánh

Chị Lâm Thị Thuý Viên (chị gái của anh Lâm Anh Đạt, shipper bị cặp vợ chồng đánh ở Quảng Ngãi) cho biết, từ ngày vụ việc xảy ra, đến sáng nay chỉ mới có hai chị dâu của ông Nhạt sang bệnh viện thăm hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé gái bị bỏ rơi gần miệng cống tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?