Liên quan đến vụ việc bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống, anh N.T.H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay vì chuyện này mà những ngày qua tâm lý của anh N.T.H. không ổn định. Cách đây mấy ngày anh H. đã có ý định không hay nhưng may mắn mọi người biết trước nên đã động viên, an ủi anh H. cố gắng vượt qua. "Cái gì cũng vậy, chúng ta không nên cố gắng ép người khác tới bước đường cùng. Chuyện đâu còn có đó, anh H. sai đến đâu sẽ có cơ quan, pháp luật xử lý đến đó. Cái chúng tôi mong muốn là mọi người hãy chia sẻ, vì gia đình anh H. cũng khá khó khăn. vợ anh H. trước đây bị chấn thương não nên giờ đầu óc đôi lúc không bình thường. Ngoài ra, kể cả cháu bé mới sinh đó thì gia đình anh H. có 4 người con, vì sinh quá gần nhau nên rất nheo nhóc. Chúng tôi sợ nhắc tới câu chuyện này nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới các cháu rất nhiều", ông Đức nói.

Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được theo dõi chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Báo Người Lao Động Sau nhiều lần liên hệ, anh H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này. Ông H. trầm buồn chia sẻ: "Hiện tại tâm lý của tôi cũng như cả gia đình đang rất hoảng loạn, rất mong mọi người thấu hiểu và tha thứ cho sự việc vừa qua. Giờ tôi cũng không thiết tha chi nữa, nhưng nghĩ lại tội các con, tôi có 4 đứa con kể cả cháu gái vừa sinh, đứa đầu mới học lớp 4, các cháu còn nhỏ nên tôi rất sợ vì chuyện này mà sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các con sau này. Còn tội của tôi thì tôi sẽ chịu sự xử lý của pháp luật". Cũng theo anh H., hiện tại vợ và con anh vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi chăm sóc vì sức khỏe chưa ổn định. "Câu chuyện như thế nào thì xin mọi người cho tôi thêm vài ngày nữa để ổn định lại tinh thần tôi sẽ nói ra tất cả, trước mắt là để mọi người hiểu, thứ hai là để tôi nhẹ lòng phần nào đó", ông H. nói.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Quang Thắng, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Hương Sơn, cho hay hiện tại tất cả sự việc huyện ủy đã nắm được, việc của anh H. thì sai đến đâu xử lý đến đó. "Tất nhiên, chúng ta không phải là người trong cuộc nên chưa thể hiểu được câu chuyện vì sao như thế? Nhưng tôi nghĩ đôi khi phải lắng lại để nghe, thấu hiểu và rộng lòng tha thứ. Giờ tâm lý của anh H. đang không ổn định vậy hãy chờ thêm ít ngày nữa anh ấy sẽ trả lời. Điều quan trọng lúc này là lo cho các con của anh H. đừng để các cháu bị ảnh hưởng vì chuyện này", ông Thắng cho hay. Cháu bé bị bỏ rơi bên cống nước ở xã Sơn Tây ngày 11/1 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 11/1, người dân xã Sơn Tây phát hiện một bé gái nặng 2,1kg, không quần áo, trên người dính nhiều bùn đất, bị bỏ rơi cạnh một cống thoát nước tại địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm y tế xã Sơn Tây để chăm sóc. Đồng thời ra thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

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