Vụ shipper bị người nhận hàng hành hung ở Quảng Ngãi: Sức khỏe còn yếu, chưa nhận được lời xin lỗi từ người đánh

Xã hội 20/02/2023 10:42

Chị Lâm Thị Thuý Viên (chị gái của anh Lâm Anh Đạt, shipper bị cặp vợ chồng đánh ở Quảng Ngãi) cho biết, từ ngày vụ việc xảy ra, đến sáng nay chỉ mới có hai chị dâu của ông Nhạt sang bệnh viện thăm hỏi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 20/2, chị Lâm Thị Thuý Viên (chị gái của anh Lâm Anh Đạt, shipper bị cặp vợ chồng đánh ở Quảng Ngãi) cho biết, tình hình sức khoẻ của Đạt hiện vẫn còn yếu.

“Hôm qua (19/2) Đạt đã trải qua ca mổ sắp xếp và cố định xương hai cánh tay thành công. Ca mổ bắt đầu từ 11h30, đến khoảng 13h30 hoàn thành. Hiện sức khoẻ của Đạt còn yếu, ăn ít, cánh tay bầm tím, huyết tương ra liên tục, mọi sinh hoạt đều được người nhà hỗ trợ”, chị Viên nói.

Vụ shipper bị người nhận hàng hành hung ở Quảng Ngãi: Sức khỏe còn yếu, chưa nhận được lời xin lỗi từ người đánh - Ảnh 1
Anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí) - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Bên cạnh đó, chị Viên cho hay, từ ngày vụ việc xảy ra, đến sáng nay chỉ mới có hai chị dâu của ông Nhạt sang bệnh viện thăm hỏi.

“Vợ chồng ông Nhạt chưa gọi điện hay liên lạc trực tiếp đến gia đình cũng như nói lời xin lỗi. Gia đình mong muốn pháp luật vào cuộc làm rõ nguyên nhân, đúng người đúng tội”, chị Viên nói.

Hiện tại, bác sĩ Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) vẫn đang theo dõi, điều trị cho anh Lâm Anh Đạt.

Vụ shipper bị người nhận hàng hành hung ở Quảng Ngãi: Sức khỏe còn yếu, chưa nhận được lời xin lỗi từ người đánh - Ảnh 2
Tình hình sức khoẻ của Đạt hiện vẫn còn yếu - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào khoảng 11 giờ ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Nhạt để giao hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng, nhưng ông Nhạt không chịu nhận hàng. Anh Đạt nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để hoàn hàng lại cho cửa hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh.

Sau đó vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng cây tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt. Anh Đạt tìm cách thoát thân, chạy qua trốn ở nhà dân gần đó và nhờ người dân điện thoại báo công an.

Chiều cùng ngày 17/2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí). Đến ngày 22/2, anh Đạt sẽ được mổ cố định hai cánh tay bị gãy. Đến chiều ngày 18/2, thân nhân của anh Đạt cho biết sức khỏe anh đã dần ổn định, đến ngày 22/2, các bác sĩ sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy.

Anh Đạt làm nhân viên giao hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm và giao hàng tại các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa). Hoàn cảnh anh khó khăn, bố thường xuyên đau ốm, mẹ đi làm phụ hồ nên thu nhập cũng bấp bênh.

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