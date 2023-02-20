Diễn biến sức khỏe mới nhất của nam shipper bị chủ nhà hành hung: Thực hiện ca phẫu thuật cả 2 tay kéo dài gần 4 tiếng

Xã hội 20/02/2023 06:46

Vào chiều ngày 19/2, Bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phẫu thuật cả hai cánh tay của anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi), huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng bị hai vợ chồng mua hàng hành hung trước đó.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 19/2, các bác sĩ Bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng đã phẫu thuật cả hai cánh tay của anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi), huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng bị hai vợ chồng mua hàng hành hung trước đó.

Cụ thể, người nhà của anh Lâm Anh Đạt, ca phẫu thuật bắt đầu từ 11h đến gần 14h. Do bị đánh gãy cả hai tay nên các bác sĩ phải phẫu thuật để cố định các phần xương bị gãy. Sau phẫu thuật, anh Lâm Anh Đạt tỉnh táo, do vết thương nặng nên sức khoẻ hiện tại còn yếu. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi điều trị.

 

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nam shipper bị chủ nhà hành hung: Thực hiện ca phẫu thuật cả 2 tay kéo dài gần 4 tiếng - Ảnh 1
Anh Đạt đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, chị Lâm Thị Thúy Viên, chị gái của anh Đạt cho biết, mọi sinh hoạt của Đạt bây giờ nhờ vào sự chăm sóc của mẹ và chị. Từ hôm Đạt bị hành hung phải nhập viện đến nay, gia đình chưa nhận được lời thăm hỏi từ hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạt (những người đánh gãy tay anh Đạt).

“Sức khoẻ của Đạt hiện còn yếu. Vết mổ lớn, mổ ở 3 vị trí trên hai tay. Bác sĩ dặn theo dõi sát vì vết thương nặng, máu bầm rất nhiều. Mong muốn của gia đình là những người gây ra thiệt hại cho em tôi phải bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Gia đình cũng mong muốn Đạt được bồi thường về mặt tinh thần. Em còn quá trẻ nhưng cả hai tay bị vậy bây giờ không làm được gì, kể cả những vấn đề liên quan sau này", chị Lâm Thị Thúy Viên cho biết.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của nam shipper bị chủ nhà hành hung: Thực hiện ca phẫu thuật cả 2 tay kéo dài gần 4 tiếng - Ảnh 2
Sau phẫu thuật, sức khoẻ của anh Lâm Anh Đạt còn yếu - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, trình báo với công an anh Đạt cho biết, khoảng 11h ngày 17/2, anh đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) giao đơn hàng 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Ông Nhạt lúc này ra gặp nhưng không nhận hàng. Anh Đạt gọi điện cho người bán để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi.

Trao đổi khoảng 10 phút, khi đưa điện thoại cho anh Đạt, ông Nhạt với vẻ mặt bực tức. Ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt đã đề nghị ông trả phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn về cho người bán. Sau đó, ông Nhạt dùng chân đá mạnh vào người anh, đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu shipper này. Lúc này, anh Đạt phản ứng tự vệ.

Chưa dừng lại, ông Nhạt tiếp tục dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh tới tấp anh Đạt. Rất may anh Đạt mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở phần đầu. Bị đánh liên tục, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy sang nhà dân gần đó trốn và báo công an.

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