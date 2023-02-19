Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 19/2, xe khách biển số Quảng Nam do tài xế 53 tuổi cầm lái, chở nhiều người, trong đó có 9 hành khách nước ngoài cùng một khách Việt Nam đi du lịch, hướng Nha Trang - Đà Lạt. Khi chạy trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, xe bất ngờ chao đảo rồi lao xuống vực.

Khu vực xe gặp nạn sâu chừng 2m, đoạn đường nhiều khúc quanh co, một bên là vực sâu và sông. Nhiều người bên trong xe la hét, tìm cách thoát thân.