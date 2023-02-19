Chở gần chục người nước ngoài, xe khách đi từ Nha Trang đi Đà Lạt bất ngờ gặp sự cố lao xuống vực sâu chừng 2m khi qua huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 19/2, xe khách biển số Quảng Nam do tài xế 53 tuổi cầm lái, chở nhiều người, trong đó có 9 hành khách nước ngoài cùng một khách Việt Nam đi du lịch, hướng Nha Trang - Đà Lạt. Khi chạy trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, xe bất ngờ chao đảo rồi lao xuống vực.
Khu vực xe gặp nạn sâu chừng 2m, đoạn đường nhiều khúc quanh co, một bên là vực sâu và sông. Nhiều người bên trong xe la hét, tìm cách thoát thân.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, xe va chạm làm hư hỏng phần dây néo của trụ điện trung thế, khiến Điện lực Khánh Vĩnh - Diên Khánh phải cắt điện toàn bộ khu vực phía Tây Khánh Vĩnh để đảm bảo an toàn. Bên cạnh khu vực xe bị tai nạn là vực sâu và sông Cái, rất may xe dừng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người; hành khách trên xe phải đập cửa kính chui ra ngoài.
Xe khách cũng bị hư hỏng một số chi tiết phần nhựa đầu xe, hai kính chiếu hậu, cửa lên xuống xe và kính lái bị hư hỏng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.