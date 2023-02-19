Hiện trường xe ô tô mất lái lao xuống vực sâu, hành khách phải đập cửa kính thoát thân ở Khánh Hòa

Xã hội 19/02/2023 12:15

Chở gần chục người nước ngoài, xe khách đi từ Nha Trang đi Đà Lạt bất ngờ gặp sự cố lao xuống vực sâu chừng 2m khi qua huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 19/2, xe khách biển số Quảng Nam do tài xế 53 tuổi cầm lái, chở nhiều người, trong đó có 9 hành khách nước ngoài cùng một khách Việt Nam đi du lịch, hướng Nha Trang - Đà Lạt. Khi chạy trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, xe bất ngờ chao đảo rồi lao xuống vực.

Khu vực xe gặp nạn sâu chừng 2m, đoạn đường nhiều khúc quanh co, một bên là vực sâu và sông. Nhiều người bên trong xe la hét, tìm cách thoát thân.

Hiện trường xe ô tô mất lái lao xuống vực sâu, hành khách phải đập cửa kính thoát thân ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet
Hiện trường xe ô tô mất lái lao xuống vực sâu, hành khách phải đập cửa kính thoát thân ở Khánh Hòa - Ảnh 2
Khu vực xe gặp nạn sâu chừng 2m, đoạn đường nhiều khúc quanh co, một bên là vực sâu và sông - Ảnh: Zing
Hiện trường xe ô tô mất lái lao xuống vực sâu, hành khách phải đập cửa kính thoát thân ở Khánh Hòa - Ảnh 3
Cảnh sát đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Khánh Hòa 
Hiện trường xe ô tô mất lái lao xuống vực sâu, hành khách phải đập cửa kính thoát thân ở Khánh Hòa - Ảnh 4
Gần chục khách nước ngoài may mắn không bị thương sau vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, xe va chạm làm hư hỏng phần dây néo của trụ điện trung thế, khiến Điện lực Khánh Vĩnh - Diên Khánh phải cắt điện toàn bộ khu vực phía Tây Khánh Vĩnh để đảm bảo an toàn. Bên cạnh khu vực xe bị tai nạn là vực sâu và sông Cái, rất may xe dừng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người; hành khách trên xe phải đập cửa kính chui ra ngoài.

Xe khách cũng bị hư hỏng một số chi tiết phần nhựa đầu xe, hai kính chiếu hậu, cửa lên xuống xe và kính lái bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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