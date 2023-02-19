Vào chiều ngày 18/2, cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh cha mẹ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh miệng cống nước, trên tuyến đường thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 18/2, lãnh đạo xã Sơn Tây cho biết, bé gái sơ sinh được người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước vào sáng 11/1 - là con gái của vợ chồng ông N.T.H, Chỉ huy trưởng quân sự xã này. Quá trình tìm kiếm người thân cho bé, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN, kết quả xác định bé gái chính là con ruột của ông H.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần miệng cống - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Dân Trí, giải trình với cấp trên, ông H. cho biết, vợ làm việc tại một nhà máy trên địa bàn. Bản thân ông H. không biết việc vợ mang bầu cho đến khi xảy ra sự việc. "Vợ mang bầu 9 tháng mà ông H. nói không biết thì khá vô lý. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi. Quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", nguồn tin cho hay.

Sau khi có kết quả xác minh, bé gái đã được gia đình làm thủ tục nhận về nuôi, sức khỏe ổn định. Hiện nay, ông H. đã trở lại đi làm nhưng tâm lý có phần bị ảnh hưởng. Cũng theo nguồn tin, thời gian trước, vợ ông H. có xảy ra xích mích, xô xát với hàng xóm và bị chấn thương phần đầu. "Có thể đây là yếu tố cộng với tính cách của chị này thay đổi khi mang bầu nên dẫn đến sự việc. Gia đình cũng đang cho chị này đi bệnh viện kiểm tra. Cùng với bé mới sinh, vợ chồng ông H. có tổng cộng 4 con nhỏ, khá hoàn cảnh", vị lãnh đạo thông tin thêm. Trước đó, vào sáng 11/1, một số người dân nghe tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây). Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong một chiếc áo. Bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại. Qua kiểm tra, bé gái sơ sinh nặng 2,1kg bị bỏ rơi, trần trụi, trong tư thế nằm sấp, cơ thể dính nhiều bùn đất. Bé bị xước trên mi mắt trái và da phía chân trái. Nhận thông tin, lực lượng công an, đại diện UBND xã Sơn Tây đến lập biên bản hiện trường và giao trách nhiệm cho cán bộ trạm y tế xã tạm thời chăm sóc. Theo ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, thời điểm đó, một số hộ gia đình trong xã đã bày tỏ mong muốn được nhận bé làm con nuôi.

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