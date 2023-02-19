Bình Phước: 3 cháu bé vùng vẫy kêu cứu trước khi chìm dần, chỉ cứu sống được 1 em

Xã hội 19/02/2023 06:45

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận, có xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé ở xã Nghĩa Bình tử vong vào chiều ngày 18/2.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong chiều cùng ngày.

Nạn nhân là cháu Điểu Thị Lý (11 tuổi) và Điểu Trung Hiếu (6 tuổi, ngụ thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng).

Bình Phước: 3 cháu bé vùng vẫy kêu cứu trước khi chìm dần, chỉ cứu sống được 1 em - Ảnh 1
Gia đình đau đớn lo mái táng cho các cháu bé xấu số - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18/2, cháu Lý, cháu Hiếu cùng các cháu Điểu Thị Hương (13 tuổi); Điểu Thị Gái (10 tuổi cùng ngụ tại thôn Bình Thọ, xã Nghĩa Bình) rủ nhau đi tắm hồ tại đập Đao U2 (đập chứa nước) thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình. Tắm được một lúc thì cháu Điểu Thị Gái lên bờ đứng còn các cháu Hương, Lý, Hiếu vẫn tiếp tục tắm ở dưới hồ. Do vùng nước sâu nên cả 3 cháu bị đuối nước, kêu cứu và chìm dần.

 

Nghe thấy tiếng kêu cứu, 2 thanh niên đang làm việc gần hồ nhanh chóng nhảy xuống hồ và cứu được cháu Hương đưa lên bờ. Sau đó, một người đã lặn xuống nước để tìm kiếm 2 cháu còn lại nhưng do nước sâu nên không tìm thấy.

Sau khoảng 30 phút lặn tìm kiếm, mọi người tìm thấy cháu Lý và cháu Hiếu nhưng các em đã tử vong.

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Vào ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Công an huyện Hớn Quản bắt giữ nghi can giết người tình.

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