Lời trần tình của nữ tài xế Mercedes buông hai tay, mắt nhìn điện thoại khi lái ô tô để quay TikTok

Trong lúc lái ô tô, chị N. đã nhờ người thân ngồi ở ghế phụ, quay cảnh chị N. buông cả hay tay, dùng điện thoại để đăng lên TikTok.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 18/2, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt nữ tài xế vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại để quay TikTok.

Cụ thể, vào ngày 10/2, đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế ô tô nhãn hiệu Mercedes vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho người tham giao thông được đăng tải trên mạng xã hội. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 xác minh và mời nữ tài xế tên L.H.N. (SN 1996, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) lên làm việc.

Hình ảnh nữ tài xế N. buông 2 tay khi điều khiển ô tô trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, chị L.H.N. thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip nói trên. Chị N. cho biết, vào 20h ngày 10/2, chị điều khiển ô tô mang biển số 30H-809.XX đi trên đường Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên). Trong khi di chuyển, chị N. đã nhờ chị N.T.M.L. ngồi ở ghế phụ, quay cảnh chị N. buông cả hay tay, dùng điện thoại để đăng lên TikTok.

“Sau khi clip được đăng tải, tôi nhận được dư luận trái chiều nên tự xóa bỏ. Đến nay tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, gây nguy hiểm cho người tham giao thông khác nên xin rút kinh nghiệm và không tái phạm”, chị L.H.N. cho hay.

Tài xế N. bị xử phạt 3,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng - Ảnh: VTC News

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt với tài xế L.H.N. với các lỗi: không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường, dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường. Với các lỗi trên, tài xế N. bị xử phạt 3,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

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