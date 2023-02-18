Chị N. (SN 1991, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) ôm hai con gái nhảy xuống sông tự tử, may mắn một cháu gái thoát ra, bơi được lên bờ.
- Những thông tin quan trọng về thời gian cấp và thời hạn của giấy xác nhận cư trú
- Phát hiện bất ngờ trong vụ hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh ở Củ Chi
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 17/2, người dân thấy một bé gái ngồi một mình trong ô tô đỗ ở ven sông Lô đoạn qua xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, Phú Thọ).
Kể với chính quyền xã Phượng Lâu, bé gái cho biết khoảng 19h tối hôm trước (16/2), mẹ cháu chở cháu và em gái đến ven sông Lô bằng ô tô biển số 19A-438.xx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng khi người dân đi qua phát hiện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường vụ việc, triển khai tìm kiếm hai mẹ con trên sông.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong sáng 17/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ và cháu bé 5 tuổi. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất mai tang cho mẹ con.
"Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Trong sáng ngày 17/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm và phát hiện thi thể hai mẹ con ở dưới sông và sau đó bàn giao cho gia đình. Cháu gái lớn sức khỏe ổn định. Chính quyền xã đã báo cáo cấp trên về vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Phượng Lâu thông tin thêm.
Danh tính người mẹ tên là N. (sinh năm 1991), quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì).
Theo một số người dân ở khu vực chị N. sinh sống cho biết, thời gian qua, chị N. có chơi bitcoin bị và bị thua một số tiền lớn; gia đình cũng đang "gánh" một khoản nợ khá lớn.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.