Vụ mẹ ôm hai con xuống sông tự tử, chỉ con gái lớn thoát chết ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 18/02/2023 10:50

Chị N. (SN 1991, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) ôm hai con gái nhảy xuống sông tự tử, may mắn một cháu gái thoát ra, bơi được lên bờ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 17/2, người dân thấy một bé gái ngồi một mình trong ô tô đỗ ở ven sông Lô đoạn qua xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Kể với chính quyền xã Phượng Lâu, bé gái cho biết khoảng 19h tối hôm trước (16/2), mẹ cháu chở cháu và em gái đến ven sông Lô bằng ô tô biển số 19A-438.xx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng khi người dân đi qua phát hiện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường vụ việc, triển khai tìm kiếm hai mẹ con trên sông. 

Vụ mẹ ôm hai con xuống sông tự tử, chỉ con gái lớn thoát chết ở Phú Thọ: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Bỏ lại ô tô, mẹ ôm 2 con gái ra sông Lô  (TP.Việt Trì, Phú Thọ) tự tử  - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong sáng 17/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ và cháu bé 5 tuổi. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất mai tang cho mẹ con.

"Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Trong sáng ngày 17/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm và phát hiện thi thể hai mẹ con ở dưới sông và sau đó bàn giao cho gia đình. Cháu gái lớn sức khỏe ổn định. Chính quyền xã đã báo cáo cấp trên về vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Phượng Lâu thông tin thêm.

Danh tính người mẹ tên là N. (sinh năm 1991), quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì).

Theo một số người dân ở khu vực chị N. sinh sống cho biết, thời gian qua, chị N. có chơi bitcoin bị và bị thua một số tiền lớn; gia đình cũng đang "gánh" một khoản nợ khá lớn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại mẹ ruột chỉ vì bị la mắng ở Tây Ninh

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại mẹ ruột chỉ vì bị la mắng ở Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, TX Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin moi tin 24h người mẹ ở Phú Thọ ôm 2 con gái ra sông Lô tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?