Chị N. (SN 1991, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) ôm hai con gái nhảy xuống sông tự tử, may mắn một cháu gái thoát ra, bơi được lên bờ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 17/2, người dân thấy một bé gái ngồi một mình trong ô tô đỗ ở ven sông Lô đoạn qua xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Kể với chính quyền xã Phượng Lâu, bé gái cho biết khoảng 19h tối hôm trước (16/2), mẹ cháu chở cháu và em gái đến ven sông Lô bằng ô tô biển số 19A-438.xx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng khi người dân đi qua phát hiện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường vụ việc, triển khai tìm kiếm hai mẹ con trên sông.

Bỏ lại ô tô, mẹ ôm 2 con gái ra sông Lô (TP.Việt Trì, Phú Thọ) tự tử - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong sáng 17/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ và cháu bé 5 tuổi. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất mai tang cho mẹ con.

"Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Trong sáng ngày 17/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm và phát hiện thi thể hai mẹ con ở dưới sông và sau đó bàn giao cho gia đình. Cháu gái lớn sức khỏe ổn định. Chính quyền xã đã báo cáo cấp trên về vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Phượng Lâu thông tin thêm.

Danh tính người mẹ tên là N. (sinh năm 1991), quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì).

Theo một số người dân ở khu vực chị N. sinh sống cho biết, thời gian qua, chị N. có chơi bitcoin bị và bị thua một số tiền lớn; gia đình cũng đang "gánh" một khoản nợ khá lớn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại mẹ ruột chỉ vì bị la mắng ở Tây Ninh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, TX Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.

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