Phát hiện bất ngờ trong vụ hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh ở Củ Chi

Xã hội 18/02/2023 06:45

Vụ việc xảy ra tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Nạn nhân được xác định là bà L.T.C.Q. (34 tuổi) và con trai N.T.Q. (5 tuổi).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều 16/2, một người dân đi trên đường dọc theo kênh Xáng (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) phát hiện một bé trai khoảng 8 tuổi, quần áo ướt sũng đang hô hoán.

Người dân chạy đến thì bé trai trên cho hay mẹ và em trai bị chìm dưới kênh. Mọi người liền kêu gọi các hộ dân gần đó ra đoạn kênh trên lặn tìm. Biết được sự việc, anh T. (quê Tây Ninh) cùng một số thanh niên khác nhanh chóng chạy đến lặn dưới kênh để tìm. Hơn 30 phút sau, anh T. lặn tìm được cả hai mẹ con và đưa lên bờ.

Phát hiện bất ngờ trong vụ hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh ở Củ Chi - Ảnh 1
Đoạn kênh nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Zing, ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, cảnh sát tìm thấy thư một bức thư tuyệt mệnh, nghi do người mẹ để lại.

Hiện tại, nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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