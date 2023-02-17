Đắk Lắk: Kinh hoàng xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè, 1 người bị gãy nát bàn chân

Xã hội 17/02/2023 20:34

Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) hiện đang điều tra vụ việc một nam thanh niên điều khiển xe ô tô con chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm người khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 17/2, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một thanh niên để điều tra về hành vi lái xe ô tô tông thẳng vào nhóm người gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 16/2, La Tuấn Duy (SN 2000, trú ở xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) cùng nhóm bạn đến quán nhậu tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo để uống bia. Tại đây, nhóm của Duy đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm anh T.S. (SN 1986, ngụ cùng xã với Duy). Sau khi được mọi người can ngăn, tất cả đều ra về.

Đắk Lắk: Kinh hoàng xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè, 1 người bị gãy nát bàn chân - Ảnh 1
Chiếc xe con tông thẳng vào nhóm người bị hư hỏng phần đầu - Ảnh: Báo Tiền Phong
Đắk Lắk: Kinh hoàng xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè, 1 người bị gãy nát bàn chân - Ảnh 2
Chiếc xe con tông vào gốc cây và quán nước - Ảnh: Báo Tiền Phong
Đắk Lắk: Kinh hoàng xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè, 1 người bị gãy nát bàn chân - Ảnh 3
Hiện trường vụ xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè - Ảnh: Vietnamnet

Vẫn bực tức vì bị đánh, Duy điều khiển xe ô tô quay lại quán. Khi gần tới nơi, Duy lái xe tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên vỉa hè. Hậu quả, anh N.V. H. (SN 2005, ngụ huyện Ea H’leo) bị tông vào người, gãy nát bàn chân phải dù không liên quan đến vụ xô xát nói trên. 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo cho biết tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Cơ quan công an đang tạm giữ tài xế L.T.D để điều tra.

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