Lý do không khởi tố vụ án bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 17/02/2023 19:45

Vào chiều ngày 17/2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Thanh Bình đã có báo cáo vụ cháu bé lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 17/2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Thanh Bình đã có báo cáo vụ cháu bé lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi. Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Thanh Bình, vụ việc là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm và đây là sự cố hy hữu.

Lý do không khởi tố vụ án bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường bé trai gặp nạn. Ảnh: Công an Đồng Tháp - Ảnh: Báo pháp luật và Xã hội

Nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, trên tinh thần vụ việc sẽ xử lý hành chính và 2 đơn vị liên quan là nhà thầu thi công và giám sát. Cũng theo vị này, toàn bộ kinh phí sẽ do đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả.

 

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T. Đơn vị giám sát thi công xây dựng là Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, còn quản lý dự án là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp.

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Hiện trường cứu hộ vụ bé Hạo Nam lọt xuống trụ bê tông - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25 cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Đến rạng sáng 20/1, sau 21 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể bé Hạo Nam được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình lo an táng.

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