Theo thông tin từ Zing, vào chiều 17/2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Thanh Bình đã có báo cáo vụ cháu bé lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi. Qua xác minh ban đầu của Công an huyện Thanh Bình, vụ việc là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm và đây là sự cố hy hữu.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tham gia cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường bé trai gặp nạn. Ảnh: Công an Đồng Tháp - Ảnh: Báo pháp luật và Xã hội

Nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, trên tinh thần vụ việc sẽ xử lý hành chính và 2 đơn vị liên quan là nhà thầu thi công và giám sát. Cũng theo vị này, toàn bộ kinh phí sẽ do đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả.